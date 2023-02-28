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Росіяни намагаються знайти шляхи обходу української ППО, — Гуменюк

28 лютого 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Росіяни намагаються знайти шляхи обходу української ППО — Гуменюк
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти наразі вишукують нову тактику. Втім, загроза масованих ракетних ударів на високому рівні. 

Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Рівень загрози залишається достатньо високим. Ворог вишукує нову тактику, і ми спостерігаємо за цим. Ми бачимо, що вони намагаються виявити нашу протиповітряну оборону, адже вона перешкоджає результативності, яку б вони хотіли бачити від ракетних ударів", — розповіла речниця ОК "Південь".

Кораблів у морі побільшало

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, попри помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32-х ракет.

Зазначимо, російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країну, ні навіть Донбас, зосередилися на виснаженні України. Яку стратегію обрала росія за версією британського міноборони —  читайте в матеріалі

Також до роковин початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.

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