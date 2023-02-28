Росіяни намагаються знайти шляхи обходу української ППО, — Гуменюк
Окупанти наразі вишукують нову тактику. Втім, загроза масованих ракетних ударів на високому рівні.
Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
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"Рівень загрози залишається достатньо високим. Ворог вишукує нову тактику, і ми спостерігаємо за цим. Ми бачимо, що вони намагаються виявити нашу протиповітряну оборону, адже вона перешкоджає результативності, яку б вони хотіли бачити від ракетних ударів", — розповіла речниця ОК "Південь".
Кораблів у морі побільшало
Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, попри помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32-х ракет.
Зазначимо, російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країну, ні навіть Донбас, зосередилися на виснаженні України. Яку стратегію обрала росія за версією британського міноборони — читайте в матеріалі.
Також до роковин початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.