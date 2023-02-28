Россияне пытаются найти пути обхода украинского ПВО — Гуменюк

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

Оккупанты сейчас выискивают новую тактику. Впрочем, угроза массированных ракетных ударов на высоком уровне.

Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Уровень угрозы остается достаточно высоким. Враг выискивает новую тактику, и мы наблюдаем за этим. Мы видим, что они пытаются выявить нашу противовоздушную оборону, ведь она препятствует результативности, которую они хотели бы видеть от ракетных ударов", — рассказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Кораблей в море стало больше

Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

Отметим, российское руководство снова меняет свои планы по войне в Украине. Сейчас оккупационные войска, которым не удалось захватить ни всю страну, ни даже Донбасс, сосредоточились на истощении Украины. Какую стратегию выбрала россия по версии британского минобороны — читайте в материале.

Напомним, что к годовщине начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины Новини.LIVE напоминали, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.