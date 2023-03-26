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Небезпека у Чорному морі: дрейфуючі міни може прибити до берега

26 березня 2023 10:32
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Небезпека у Чорному морі
Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні  Чорне море штормить. Небезпека дрейфуючих мін зростає. Є загроза вибухів.

Про це повідомляє речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"В морі штормить: такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін та викидання на берег", — зазначив Сергій Братчук

Крім того, він зазначив, що  ніч в регіоні пройшла без обстрілів та сигналів повітряної тривоги. Ситуація контрольована. В регіоні постійно проводиться контрдиверсійна робота. Сили оборони продовжують виконувати поставлені на них бойові завдання.

Зазначимо, в Оперативному командуванні "Південь" наголошують, що загроза ракетних ударів залишається високою. Ворог продовжує тримати у Чорному морі кораблі споряджені "Калібрами". 

"Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги  необхідно діяти швидко й оперативно", — повідомив     полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.    Крім того, бойові пуски окупанти можуть здійснювати зі стратегічної авіації. 

Нагадаємо, ВМС України продовжує зменшувати чорноморський флот рф. Від початку війни ЗСУ знищили 18 кораблів та катерів окупантів.

Фото: Мілітарний

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