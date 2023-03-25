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Україна зменшила флот рф в Чорному морі на 20%, — Братчук

25 березня 2023 10:38
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза удару з Чорного моря залишається
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

ВМС України продовжує зменшувати чорноморський флот рф. Від початку війни України знищила 18 кораблів та катерів окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Наші знищують катери, малі кораблі — це унікальна ситуація в історії коли ВМС України, маючи ті спроможності, що наразі є, зменшили на 15-20% величезний флот рф в Чорному морі. Я навіть дивився — в історії такого ще не було. Ми, на жаль, не можемо говорити сьогодні про фрегати, великі корвети, однак подивіться на успіхи", — зазначив Сергій Братчук. 

Речник Одеської ОВА додав, що  на сьогодні ситуація в Чорному морі значно змінилась на нашу користь. Втім розслаблятись зарано, адже у ворога ще достатньо сил. Все ще загрожують “Калібри”. Наразі окупанти не наближаються до тих відстаней, які були у них минулої весни. 

Звільнення острова Зміїний відіграло вирішальну роль у тому, що росія не почувається сьогодні спокійно в Чорному морі. 

Станом на вечір в Чорному морі перебували 13 кораблів рф. Серед них 4 ракетоносії, по два надводних і підводних, із загальним можливим залпом 24 "Калібри". Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.  

Тим часом цього року навряд чи слід чекати на пляжний сезон. Узбережжя — це все ще "зона оборони".  

Минулої доби, 24 березня, Збройні сили України ліквідували 720 російських окупантів. Загалом за час війни було знищено 169 890 росіян. Втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 25 березня 2023 року читайте в матеріалі.

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