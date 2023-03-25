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Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

25 марта 2023 10:38
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза удара с Черного моря остается
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

ВМС Украины продолжает уменьшать черноморский флот россии. С начала войны ВСУ уничтожила 18 кораблей и катеров оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Наши уничтожают катера, малые корабли — это уникальная ситуация в истории когда ВМС Украины, имея те возможности, что уменьшили на 15-20% огромный флот россии в Черном море. Я даже смотрел в истории —  такого еще не было. Мы, к сожалению, не можем говорить сегодня о фрегатах, больших корветах, однако посмотрите на успехи", — отметил Сергей Братчук.

Спикер Одесской ОВА добавил, что на сегодня ситуация в Черном море значительно изменилась в нашу пользу. Впрочем, расслабляться рано, ведь у врага еще достаточно сил. Все еще угрожают "Калибры". Пока оккупанты не приближаются к тем расстояниям, которые были у них прошлой весной.

Освобождение острова Змеиный сыграло решающую роль в том, что россия не чувствует себя сегодня спокойно в Черном море.

По состоянию на вечер в Черном море находились 13 кораблей россии. Среди них 4 ракетоносителя, по два надводных и подводных, с общим возможным залпом 24 "Калибра". Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Тем временем в этом году вряд ли следует ожидать пляжного сезона. Побережье — это все еще "зона обороны".

За прошедшие сутки, 24 марта, Вооруженные силы Украины ликвидировали 720 российских оккупантов. Всего за время войны было уничтожено 169890 россиян. Потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2023 года читайте в материале.

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