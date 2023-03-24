Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Відпочинок на морі несе небезпеку

Цього року навряд чи слід чекати на пляжний сезон. Узбережжя — це все ще "зона оборони".

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ступінь замінованості і протидії загрозі, яка все одно залишається, хоча зводиться до мінімуму, вона досить висока. На сьогодні зарано говорити про те, що узбережжя це курортна зона, скоріш за все, це зона оборони", — сказала Наталя Гуменюк.

Зазначимо крім заборони на відвідування узбережжя Одеси існує ймовірність, що нічні клуби не зможуть працювати навіть влітку. Втім, буде враховано досвід минулого року, коли були створені відповідні центри дозвілля та відпочинку.

Нагадаємо, через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися майже на 34%. В Одеській області ситуація ще гірше — прибутків стало менше аж на 78 %.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, представники галузі дуже швидко адаптувалися до умов рейок війни. У тих регіонах, де не відбувалися бойові дії, готелі виконували функцію притулку для тих, хто змушений був втікати від масштабних обстрілів, і влітку туроператори, які спеціалізуються на внутрішніх подорожах, змогли відновити свою діяльність на 50%.