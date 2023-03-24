Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности
В этом году вряд ли следует ожидать пляжного сезона. Побережье — это все еще "зона обороны".
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Степень заминированности и противодействия угрозе, которая все равно остается, хотя сводится к минимуму, она достаточно высока. На сегодня рано говорить, что побережье это курортная зона, скорее всего, это зона обороны", — сказала Наталья Гуменюк.
Кроме запрета на посещение побережья Одессы существует вероятность, что ночные клубы не смогут работать даже летом. Впрочем, будет учтен опыт в прошлом году, когда были созданы соответствующие центры досуга и отдыха.
Напомним, в результате поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 34%. В Одесской области ситуация еще хуже — доходов стало меньше на 78%.
По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, представители отрасли очень быстро адаптировались к условиям рельсов войны. В тех регионах, где не происходили боевые действия, гостиницы выполняли функцию убежища для тех, кто вынужден был убегать от масштабных обстрелов, и летом туроператоры, специализирующиеся на внутренних путешествиях, смогли возобновить свою деятельность на 50%.