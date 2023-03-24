Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Отдых на море несет опасность

В этом году вряд ли следует ожидать пляжного сезона. Побережье — это все еще "зона обороны".

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Степень заминированности и противодействия угрозе, которая все равно остается, хотя сводится к минимуму, она достаточно высока. На сегодня рано говорить, что побережье это курортная зона, скорее всего, это зона обороны", — сказала Наталья Гуменюк.

Кроме запрета на посещение побережья Одессы существует вероятность, что ночные клубы не смогут работать даже летом. Впрочем, будет учтен опыт в прошлом году, когда были созданы соответствующие центры досуга и отдыха.

Напомним, в результате поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 34%. В Одесской области ситуация еще хуже — доходов стало меньше на 78%.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, представители отрасли очень быстро адаптировались к условиям рельсов войны. В тех регионах, где не происходили боевые действия, гостиницы выполняли функцию убежища для тех, кто вынужден был убегать от масштабных обстрелов, и летом туроператоры, специализирующиеся на внутренних путешествиях, смогли возобновить свою деятельность на 50%.