Опасность в Черном море

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность

Сегодня Черное море штормит. Опасность дрейфующих мин растет. Есть угроза взрывов.

Об этом сообщает спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Море штормит: такие погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег ", — отметил Сергей Братчук.

Кроме того он отметил, что ночь в регионе прошла без обстрелов и сигналов воздушной тревоги. Ситуация контролируется. В регионе постоянно проводится контрдиверсионная работа. Силы обороны продолжают выполнять поставленные на них боевые задания.

Отметим, в Оперативном командовании "Юг" говорят, что угроза ракетных ударов остается высокой. Враг продолжает держать в Черном море корабли снаряженные "Калибрами".

"Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому в случае тревоги необходимо действовать быстро и оперативно", — сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Кроме того, боевые пуски оккупанты могут осуществлять со стратегической авиации.

Напомним, ВМС Украины продолжает уменьшать черноморский флот россии. С начала войны ВСУ уничтожили 18 кораблей и катеров оккупантов.

Фото: Мілітарний