Загроза ракетних ударів висока: ситуація в Чорному морі

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць. Втім ракетоносії на бойовому чергуванні.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Надводні ракетоносії заведено в пункти базування. В морі перебуває 2 підводних, загальний залп "Калібрів" — до 8.

"Загроза ракетних атак залишається на високому рівні. Продовжуємо бойову роботу і відстеження ворожої авіації. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильні і обережні під час повітряних тривог, переміщення деокупованою територією і поблизу морського узбережжя — мінна небезпека надзвичайно висока", — зазначив Владислав Назаров.

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Крім того, бойові пуски окупанти можуть здійснювати зі стратегічної авіації.

Нагадаємо, ввечері 23 березня по Одещині було спрямовано дві авіаційні керовані ракети типу Х-59. Втім сили ППО очікували такої атаки та були в постійні бойовій готовності.

Також 21 березня, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, росіяни завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря. Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.

Зазначимо, російські окупанти вимушені користуватися Джанкоєм, як залізничним вузлом, для перекидання вантажів на потреби свого чорноморського флоту. Адже залізнична гілка Кримського мосту не функціонує. Про це в коментарі Новини.LІVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.