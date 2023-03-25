Угроза ракетных ударов высока: ситуация в Черном море

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги

Корабельная группировка врага в Черном море к утру уменьшена до 10 единиц. Впрочем, ракетоносители на боевом дежурстве.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Надводные ракетоносители заведены в пункты базирования. В море находятся 2 подводных, общий залп "Калибров" — до 8.

"Угроза ракетных атак остается на высоком уровне. Продолжаем боевую работу и отслеживание вражеской авиации. Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и осторожны во время воздушных тревог, перемещение деоккупированной территорией и вблизи морского побережья — минная опасность чрезвычайно высока", — отметил Владислав Назаров.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Кроме того, боевые пуски оккупанты могут осуществлять со стратегической авиации.

Напомним, вечером 23 марта по Одесчине были направлены две авиационные управляемые ракеты типа Х-59. Впрочем, силы ПВО ожидали такой атаки и были в постоянной боевой готовности.

Также 21 марта, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, россияне нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в здание монастыря. Обстрел Одессы — это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.

Отметим, российские оккупанты вынуждены пользоваться Джанкоем, как железнодорожным узлом, для опрокидывания грузов на нужды своего черноморского флота. Ведь железнодорожная ветвь Крымского моста не работает. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.