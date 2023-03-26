Под Одессой рядом с домом разорвалась мина
В Одесской области в селе Сычавка взорвалась морская мина. В результате взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.
Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".
-
Враг держит в Черном море 13 кораблей, два из которых — ракетоносители
-
В Украине отмечают День Национальной гвардии: кто поздравил бойцов
-
Германия планирует выслать из страны более 30 дипломатов рф, — СМИ
-
В Одесской области горят поля: какие последствия
-
В прокуратуре рассказали, сколько украинских детей погибли в результате вооруженной агрессии рф
-
Опасность в Черном море: дрейфующие мины может прибить к берегу
-
Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые
-
Сырский показал работу боевой авиации Украины по оккупантам на восточном направлении
-
СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина: детали скандала
-
Оккупанты в Крыму усиливают давление на крымских татар
"В рамках обеспечения минной безопасности, возле одного из пляжей области была обнаружена и контролирована уничтоженная морская мина. Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Повреждены несколько зданий. Только из-за ограничения доступа к объекту, там не было людей и никто не пострадал",— говорится в сообщении.
На видео видно, какие повреждения и разрушения в результате взрывной волны получили дома, расположенные вдоль побережья.
Отметим, в Одесской областной военной администрации предупредили о повышенной минной опасности из-за шторма. Взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья.
Существует угроза детонации мин и выбрасывания их на берег, предостерегают в ОВА.
Напомним, второй год подряд одесситы остаются без туристического сезона. Причиной этого стали минная опасность и попытка врага атаковать линию берега в поисках систем ПВО.