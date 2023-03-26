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Под Одессой рядом с домом разорвалась мина

26 марта 2023 11:46
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Под Одессой рядом с домом разорвалась мина
В результате взрыва повреждены базы отдыха
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Одесской области в селе Сычавка взорвалась морская мина. В результате взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

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"В рамках обеспечения минной безопасности, возле одного из пляжей области была обнаружена и контролирована уничтоженная морская мина. Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Повреждены несколько зданий. Только из-за ограничения доступа к объекту, там не было людей и никто не пострадал",— говорится в сообщении.

На видео видно, какие повреждения и разрушения в результате взрывной волны получили дома, расположенные вдоль побережья.

Отметим, в Одесской областной военной администрации предупредили о повышенной минной опасности из-за шторма. Взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья.

Существует угроза детонации мин и выбрасывания их на берег, предостерегают в ОВА.

Напомним, второй год подряд одесситы остаются без туристического сезона. Причиной этого стали минная опасность и попытка врага атаковать линию берега в поисках систем ПВО.

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