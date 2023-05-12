Туристичний сезон на Миколаївщині: Кім розповів, де відпочиватимуть люди

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

До літа залишилось 19 днів, й люди вже з нетерпінням чекають на теплі дні. Втім, другий рік поспіль через агресію РФ, відвідування моря є небезпечним. Як на Одещині, так і на Миколаївщині влада готує альтернативні місця для відпочинку.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

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"Для того, щоб був туристичний сезон, це ще місяць чи два ми б мали працювати на його відкриття. Я вважаю, що цього року не буде туристичного сезону і басейн Чорного моря та узбережжя точно буде заборонено до відвідування через щільне замінування та військові загрози", — зазначив Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА додав, що наразі влада обговорює з військовими відкриття внутрішніх вод. Мова йде й про лимани, й про річки, аби люди могли відпочивати.

"Певні місця готуємо, в тому числі туристичні місця на півночі нашого регіону. В дуже мальовничому селі Мигія, де можна відновлюватись попри військові дії", — зазначив Кім.

Зазначимо, наказ щодо заборони відвідування одеських пляжів чинний, втім є нюанси. На відміну від минулого року, мають з’явитись місця для відпочинку.

Після війни Одеса та область мають потенціал стати привабливими туристичними місцями за приємними цінами. В регіоні не вистачає готелів, які б приймали туристів цілий рік. Одеська область має потенціал для створення великого сучасного курорту. Це може забезпечити значний потік туристів та розвиток туристичної інфраструктури в області. Деталі в матеріалі.

Крім того, Україна має великий потенціал у туристичній галузі, але для його реалізації потрібні інновації та нові ідеї. На Одещині відбувається цікавий експеримент — переосмислення "самоідентифікації" громад з метою розвитку туризму в регіоні.