Туристический сезон в Николаевской области: Ким рассказал, где будут отдыхать люди

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE

До лета осталось 19 дней, и люди уже с нетерпением ждут теплых дней. Впрочем, второй год подряд из-за агрессии РФ, посещение моря опасно. Как в Одесской, так и в Николаевской области власти готовят альтернативные места для отдыха.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

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"Для того, чтобы был туристический сезон, это еще месяц или два мы должны были работать на его открытие. Я считаю, что в этом году не будет туристического сезона и бассейн Черного моря и побережья точно будет запрещен к посещению из-за плотного заминирования и военных угроз", — отметил Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА добавил, что в настоящее время власти обсуждают с военными открытие внутренних вод. Речь идет и о лиманах, и о реках, чтобы люди могли отдыхать.

"Определенные места готовим, в том числе туристические места на севере нашего региона. В очень живописном селе Мигия, где можно восстанавливаться, несмотря на военные действия", — отметил Ким.

Отметим, приказ о запрете посещения одесских пляжей действует, впрочем, есть нюансы. В отличие от прошлого года должны появиться места для отдыха.

После войны Одесса и область могут стать привлекательными туристическими местами по приятным ценам. В регионе не хватает гостиниц, которые принимали бы туристов круглый год. Одесская область имеет потенциал для создания крупного курорта. Это может обеспечить значительный туристический поток и развитие туристической инфраструктуры в области. Детали в материале.

Кроме того, у Украины большой потенциал в туристической отрасли, но для его реализации нужны инновации и новые идеи. В Одесской области проходит интересный эксперимент — переосмысление "самоидентификации" общин с целью развития туризма в регионе.