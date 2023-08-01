Отдых во время войны: аренда жилья

Апартаменты в районе Совиньон. Фото: Новини.LIVE

Второй год подряд курортный сезон в Одессе под табу. И хотя еще в начале июня в информационном пространстве периодически появлялись дискуссии о возможности открытия пляжей, впрочем, подрыв Каховской ГЭС и массированные ракетные удары по Одесчине окончательно расставили все точки над "i".

Но, несмотря на экологическую опасность, обстрелы и вероятность в любой момент столкнуться с морской миной, чуть ли не каждый день на песчаном побережье можно увидеть одесситов, нежащихся на солнышке. Не страшит война в стране и угроза постоянных обстрелов и украинцев. Они готовы хотя бы на несколько дней забронировать номер в отеле или квартиру, чтобы отдохнуть у моря и подышать свежим йодированным воздухом.

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Эксперты констатируют, по состоянию на сегодня большинство номеров в гостиницах на ближайшие выходные уже заняты. Поэтому рекомендуют заранее планировать отдых и бронировать жилье.

Какие предложения по аренде жилья сегодня пользуются спросом в Одессе и в каких ценовых пределах варьируются, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Стоимость жилья на booking

При выборе жилья отели рекомендуют пользоваться международным сервисом бронирования Booking. Он дает возможность украинцам найти наиболее подходящий вариант.

Стоимость номеров в отелях

Если же вы хотите приватности и домашнего уюта, то всегда можно выбрать квартиру. Сервис предложит вам множество вариантов как от владельцев, так и от специализированных агентств.

Стоимость аренды квартиры

Как всегда, наиболее экономичным будет хостел. Стоимость у них тоже варьируется, исходя из класса и перечня услуг. Важную роль играет также месторасположение.

Стоимость аренды койко-места в хостелах

Предложения от риелторов

Подобрать оптимальный вариант жилья в Одессе помогут и риелторы. Олеся Мокра работает в сфере недвижимости много лет. Говорит, прежде чем обращаться к специалисту, стоит собрать как можно больше информации о нем. Это поможет избежать недоразумений и мошенничества.

Олеся Мокрая — эксперт по недвижимости. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас у нас сезон внутреннего туриста. Практически все, кто приезжает в Одессу, — жители нашей страны из разных областей. Сегодня мы единственный курорт, на котором есть доступ к морю. У большинства украинцев наш город ассоциируется с улицей Дерибасовской и морским побережьем. Соответственно, в зависимости от этого разделяется спрос на аренду жилья. Сегодня рынок недвижимости может предложить туристам очень интересные варианты отдыха, которые раньше люди не могли себе позволить. Ценовая политика сегодня настолько минимальна, что пока не стоит вопрос заработка для сдающих жилье в аренду, для них в лучшем случае стоит вопрос удержаться на плаву и не потерять бизнес", — рассказывает Олеся Мокрая.

Цены на жилье по районам

Если раньше далеко не все туристы могли себе позволить апартаменты у моря, сегодня это вполне доступный вариант для большинства населения. Цены на аренду разные: начиная от 500 грн за однокомнатную квартиру. В таком доме будет двуспальная кровать, а также кровать для ребенка. Такое жилье можно снять в Пересыпском районе. Это всегда бюджетный вариант как суточной, так и долгосрочной аренды.

Обустроенная квартира. Фото: Новини.LIVE

От 1000 грн и выше — это уже будут однокомнатные апартаменты в Приморском районе. Аркадия — от 2000 грн и выше. Если берем первую линию от моря, то в среднем цена будет колебаться от 2500 грн. По словам риелтора, это очень приятные цены. По сути, раньше жилье здесь стоило в разы больше. Сейчас требуют на 50% меньше по сравнению с ценами до войны.

Апартаменты у моря. Фото: Новини.LIVE

Сейчас еще пользуется спросом Французский бульвар, проспект Шевченко: здесь пляжи Отрада, Ланжерон, парк Победы, море. Каждый сам выбирает то, что ему больше всего нравится. Если выбирать проспект Шевченко, это преимущественно вторичное жилье от 800 грн, а если это новостройки, то 1500 — 2000 грн в сутки.

Обустроенные апартаменты. Фото: Новини.LIVE

Хаджибейский район — это спальный район, он не пользуется спросом для суточной аренды, здесь больше снимают жилье долгосрочно. Но и там можно найти квартиру от 500 грн в сутки.

Киевский район тоже считается спальным районом, но он примыкает к Зеленой и Золотой горке, Черноморке, Совиньону, а здесь частные апартаменты на береговой линии. Цены от 2000-5000 тысяч гривен в зависимости от того, какие есть услуги.

Олеся Мокрая — эксперт по недвижимости. Фото: Новини.LIVE

«Самый дорогой вариант аренды на первой береговой линии колеблется в пределах 200 — 300 долларов. Цена зависит от начинки дома: мангал, бассейн, стоянка, закрытая территория, количество комнат и этажей. Сегодня не стоит вопрос брони наперед, потому что никто не может точно сказать, что именно будет завтра", — проинформировала Олеся Мокрая.

Обустроенная кухня. Фото: Новини.LIVE

Ванная комната. Фото: Новини.LIVE

"Одесса всегда остается гостеприимной, мы очень рады каждому туристу. При всех сложностях, появившихся во время войны, в номере будут все необходимые вещи, начиная от тапочек, зубной щетки, халата, полотенец, мыльных средств, другими словами — будет все, что необходимо человеку для минимального отдыха", — отмечает Олеся Мокрая.

Состояние рынка недвижимости в Одессе

По словам эксперта по недвижимости, если проанализировать так называемый "летний сезон", то стоит заметить, что первая половина лета оказалась слабой, потому что люди не понимали, что их будет ожидать в ближайшее время.

"По состоянию на сегодня ситуация несколько изменилась, из-за обстрелов и войны мы живем больше в ситуативном формате, фактически цельного бронирования нет. Люди заказывают номера буквально за 2-3 дня до приезда, или когда уже прибывают непосредственно в Одессу. Если говорить о популярности среди районов для отдыхающих, то Аркадию, как всегда, выбирает молодежь. Здесь есть пляж, бассейны, где они могут активно провести время. Люди постарше выбирают музеи, Дерибасовскую и все, что касается центральной части города. Есть еще одна категория населения, которая очень любит тишину, покой, морской воздух. Они выбирают конкретно прибрежную зону", — рассказала Олеся Мокрая.

Обустроенный пляж для отдыха. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что за период войны рынок недвижимости в Украине сильно изменился. Одесса, где цены на квартиру выросли в среднем на 15%, не стала исключением. По данным портала недвижимости ЛУН, Южная пальмира разделила в рейтинге седьмое место со Львовской областью. Сам же областной центр возглавляет этот перечень.