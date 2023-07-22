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Одеса увійшла в ТОП за найдорожчими новобудовами в Україні

22 липня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеса увійшла в ТОП за найдорожчими новобудовами в Україні
Одеські новобудови на узбережжі. Фото: ЛУН.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За період війни ринок нерухомості в Україні сильно змінився. Одеса, де ціни на квартиру зросли в середньому на 15%, не стала вийнятком.

Про це Новини.LIVE дізналося на порталі нерухомості ЛУН.

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За даними сервісу, Одеса розділила у рейтингу сьоме місце з Львівською областю. Сам же обласний центр очолює цей список.

ТОП міст із найдорожчими цінами за один квадратний метр

  • Львів: 46,5 грн/м²;
  • Київ: 45,8 грн/м²;
  • Дніпро: 40 грн/м²;
  • Ужгород: 39,1 грн/м²;
  • Закарпатська область: 37,8 грн/м²;
  • Дніпропетровська область: 37,1 грн/м²;
  • Львівська область та Одеса: 35,4 грн/м²;
  • Київська область: 33,5 грн/м²;
  • Вінниця та Чернівці: 32,4 грн/м²;
  • Запоріжжя: 31,2 грн/м²;

Зазначимо, що у червні минулого року один квадратний метр в новобудові Одеси вартував 25,5 тисяч гривень. Тобто за рік війни цінник збільшився на майже 10 тисяч. 

Нагадаємо, на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців. До речі, "єОселя" стане доступнішою. Якщо раніше вона поширювалася тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.

Також ми писали, що в Україні для дітей із малозабезпечених родин діє експериментальний державний проєкт "єОздоровлення". Скориставшись, можна отримати кошти на путівку до оздоровчого закладу.

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