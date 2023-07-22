Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесса вошла в ТОП по самым дорогим новостройкам в Украине arrow

Одесса вошла в ТОП по самым дорогим новостройкам в Украине

22 июля 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесса вошла в ТОП по самым дорогим новостройкам в Украине
Одесские новостройки побережья. Фото: ЛУН.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За период войны рынок недвижимости в Украине сильно изменился. Одесса, где цены на квартиру выросли в среднем на 15%, не стала исключением.

Об этом Новини.LIVE узнало на портале недвижимости ЛУН.

Читайте также:

По данным сервиса Одесса разделила в рейтинге седьмое место со Львовской областью. Сам же областной центр возглавляет этот перечень.

ТОП городов с самыми дорогими ценами за один квадратный метр

  • Львов: 46,5 грн/м²;
  • Киев: 45,8 грн/м²;
  • Днепр: 40 грн/м²;
  • Ужгород: 39,1 грн/м²;
  • Закарпатская область: 37,8 грн/м²;
  • Днепропетровская область: 37,1 грн/м²;
  • Львовская область и Одесса: 35,4 грн/м²;
  • Киевская область: 33,5 грн/м²;
  • Винница и Черновцы: 32,4 грн/м²;
  • Запорожье: 31,2 грн/м²;

Отметим, что в июне прошлого года один квадратный метр в новостройке Одессы стоил 25,5 тысячи гривен. То есть за год войны ценник увеличился почти на 10 тысяч.

Напомним, на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев. Кстати, "єОселя" станет более доступной. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.

Также мы писали, что в Украине для детей из малообеспеченных семей действует экспериментальный государственный проект "єОздоровлення". Воспользовавшись, можно получить средства на путевку в оздоровительное заведение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз