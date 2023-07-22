Одесса вошла в ТОП по самым дорогим новостройкам в Украине

Одесские новостройки побережья. Фото: ЛУН.ua

За период войны рынок недвижимости в Украине сильно изменился. Одесса, где цены на квартиру выросли в среднем на 15%, не стала исключением.

Об этом Новини.LIVE узнало на портале недвижимости ЛУН.

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По данным сервиса Одесса разделила в рейтинге седьмое место со Львовской областью. Сам же областной центр возглавляет этот перечень.

ТОП городов с самыми дорогими ценами за один квадратный метр

Львов: 46,5 грн/м²;

Киев: 45,8 грн/м²;

Днепр: 40 грн/м²;

Ужгород: 39,1 грн/м²;

Закарпатская область: 37,8 грн/м²;

Днепропетровская область: 37,1 грн/м²;

Львовская область и Одесса: 35,4 грн/м²;

Киевская область: 33,5 грн/м²;

Винница и Черновцы: 32,4 грн/м²;

Запорожье: 31,2 грн/м²;

Отметим, что в июне прошлого года один квадратный метр в новостройке Одессы стоил 25,5 тысячи гривен. То есть за год войны ценник увеличился почти на 10 тысяч.

Напомним, на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев. Кстати, "єОселя" станет более доступной. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.

Также мы писали, что в Украине для детей из малообеспеченных семей действует экспериментальный государственный проект "єОздоровлення". Воспользовавшись, можно получить средства на путевку в оздоровительное заведение.