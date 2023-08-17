В Одесі екоактивіст перевірив надійність захисної сітки в морі

Екоактивіст перевіряє море. Фото: скриншот

В Одесі офіційно відкрили пляжний сезон. Екоактивіст перевірив на надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі.

Відео свого занурення голова ГО "Зелений лист" Владислав Балинський виклав у себе на сторінці в facebook.

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"Попірнав на інклюзивному пляжі (Caleton) і зафіксував, що ці самі сітки не працюють. Вони заплуталися на більшій протяжності пляжу. Хочу, щоб мене правильно зрозуміли, я не проти, щоб люди могли відпочити, а бізнес заробити. Я проти того, щоб популізм та лобізм бізнесу з боку відповідальних чиновників ставив під загрозу безпеку громадян", — написав Владислав Балинський.

Він також додав, що слід організувати моніторинг морської води з можливістю віддаленого публічного доступу до бази даних. Крім того, потрібно облаштувати нормальне протимінне загородження.

Відкриття пляжів в Одесі

Море очистилося після підриву Каховської ГЕС, через це в Одесі відкрили для відвідування деякі пляжі. В ОВА опублікували перелік відкритих місць для відпочинку. Правила поведінки та на яких саме пляжах дозволено купатись — читайте в матеріалі.

Зазначимо, перед відкриттям додаткових пляжів необхідно мати детальні дані про акваторію, здійснити обстеження та вжити заходи з усунення небезпечних предметів. Втім навіть повна перевірка не гарантує 100% безпеки.