Попри перевірку саперами, Чорне море залишиться небезпечним

Військові прибирають міну з узбережжя. Фото: google

Перед відкриттям пляжів необхідно мати детальні дані про акваторію, здійснити обстеження та вжити заходи з усунення небезпечних предметів. Втім навіть повна перевірка не гарантує 100% безпеки.

Про це на брифінгу заявив керівник напряму з мінної небезпеки ГО "Асоціація саперів України" Сергій Чуткий.

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"Чи були ці пляжі перевірені? Навіть якщо так, ця перевірка не дасть 100% гарантій безпеки. Навіть якщо протралити берег, маленькі міни можуть залишитися. Окрім того, море постійно рухається. Також у Чорному морі не завжди гарна видимість для повноцінної перевірки дна", — зазначив фахівець.

Також варто зазначити, що деякі міни мають механізми самознищення і вони можуть вибухнути безпосередньо у воді. Крім того, захисні сітки не є гарантією безпеки.

Брифінг присвячений можливості відкриття деяких пляжів. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"Ніяка перевірка не дасть 100% гарантії безпеки. Але, щоб хоча б себе убезпечити, купатися можна тільки на дозволених владою пляжах", — підкреслив Сергій Чуткий.

Нагадаємо, що через сильний шторм на морі до одеського узбережжя прибило міну. Вона самоліквідувалася на хвилях за кілька кілометрів від берега. Крім того, зранку небезпечний боєприпас також винесло на сушу на Миколаївщині.