Несмотря на проверку саперами, Черное море останется опасным
Перед открытием пляжей необходимо иметь подробные данные об акватории, провести обследование и принять меры по устранению опасных предметов. Впрочем, даже полная проверка не гарантирует 100% безопасности.
Об этом на брифинге заявил руководитель направления по минной опасности ОО "Ассоциация саперов Украины" Сергей Чуткий.
Черное море прячет десятки мин
"Были ли эти пляжи проверены? Даже если да, эта проверка не даст 100% гарантий безопасности. Даже если протралить берег, маленькие мины могут остаться. Кроме того, море постоянно двигается. Также в Черном море не всегда хорошая видимость для полноценной проверки дна", — отметил специалист.
Также следует отметить, что некоторые мины обладают механизмами самоуничтожения и они могут взорваться непосредственно в воде. Кроме того, защитная сетка не является гарантией безопасности.
"Никакая проверка не даст 100% гарантии безопасности. Но чтобы хотя бы себя обезопасить, купаться можно только на разрешенных властями пляжах", — подчеркнул Сергей Чуткий.
Напомним, что из-за сильного шторма на море к одесскому побережью прибило мину. Она самоликвидировалась на волнах в нескольких километрах от берега. Кроме того, с утра опасный боеприпас также вынесло на сушу в Николаевской области.