Несмотря на проверку саперами, Черное море останется опасным

Военные убирают мину с побережья. Фото: google

Перед открытием пляжей необходимо иметь подробные данные об акватории, провести обследование и принять меры по устранению опасных предметов. Впрочем, даже полная проверка не гарантирует 100% безопасности.

Об этом на брифинге заявил руководитель направления по минной опасности ОО "Ассоциация саперов Украины" Сергей Чуткий.

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"Были ли эти пляжи проверены? Даже если да, эта проверка не даст 100% гарантий безопасности. Даже если протралить берег, маленькие мины могут остаться. Кроме того, море постоянно двигается. Также в Черном море не всегда хорошая видимость для полноценной проверки дна", — отметил специалист.

Также следует отметить, что некоторые мины обладают механизмами самоуничтожения и они могут взорваться непосредственно в воде. Кроме того, защитная сетка не является гарантией безопасности.

Брифинг посвящен возможности открытия некоторых пляжей. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

"Никакая проверка не даст 100% гарантии безопасности. Но чтобы хотя бы себя обезопасить, купаться можно только на разрешенных властями пляжах", — подчеркнул Сергей Чуткий.

Напомним, что из-за сильного шторма на море к одесскому побережью прибило мину. Она самоликвидировалась на волнах в нескольких километрах от берега. Кроме того, с утра опасный боеприпас также вынесло на сушу в Николаевской области.