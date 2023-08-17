В Одессе экоактивист проверил надежность защитной сетки в море
В Одессе официально открыли пляжный сезон. Экоактивист проверил на надежность натянутые от мин в море защитные сетки.
Видео своего погружения глава ОО "Зеленое письмо" Владислав Балинский выложил у себя на странице в facebook.
Инспекция Черного моря
"Понырял на инклюзивном пляже (Caleton) и зафиксировал, что эти самые сетки не работают. Они запутались на большей протяженности пляжа. Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес заработать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан", — написал Владислав Балинский.
Он также добавил, что следует организовать мониторинг морской воды с возможностью удаленного публичного доступа в базу данных. Кроме того, нужно обустроить нормальное противоминное заграждение.
Открытие пляжей в Одессе
Море очистилось после подрыва Каховской ГЭС, поэтому в Одессе открыли для посещения некоторые пляжи. В ОВА опубликован список открытых мест для отдыха. Правила поведения и на каких пляжах разрешено купаться — читайте в материале.
Отметим, перед открытием дополнительных пляжей необходимо иметь подробные данные об акватории, осуществить обследование и принять меры по устранению опасных предметов. Впрочем, даже полная проверка не гарантирует 100% безопасности.