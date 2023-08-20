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Бьет все рекорды: какая температура Черного моря в Одессе

20 августа 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Температура моря сегодня - Черное море 20 августа
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Пока столбики термометра местами показывают до +45 градусов, одесситы от жары спасаются на море. Температура водоема сегодня бьет все рекорды.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 20 августа.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +21 до +28 градусов. У берегов Одесщины вода потеплела на 2 градуса и колеблется от +23 до +25.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется в пределах Херсонской области и Крыма.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, журналисты Новини.LIVE посетили муниципальный пляж Одессы и узнали, сколько стоит аренда шезлонга или бунгало, а также какие услуги отдыха предлагают гражданам.

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