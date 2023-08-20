Температура моря сегодня - Черное море 20 августа

Бьет все рекорды: какая температура Черного моря в Одессе
Пока столбики термометра местами показывают до +45 градусов, одесситы от жары спасаются на море. Температура водоема сегодня бьет все рекорды.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 20 августа.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +21 до +28 градусов. У берегов Одесщины вода потеплела на 2 градуса и колеблется от +23 до +25.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется в пределах Херсонской области и Крыма.
Напомним, журналисты Новини.LIVE посетили муниципальный пляж Одессы и узнали, сколько стоит аренда шезлонга или бунгало, а также какие услуги отдыха предлагают гражданам.