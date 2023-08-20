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Хаотическая стоянка у моря: одесские медики призывают соблюдать ПДД

20 августа 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе у пляжей автомобили блокируют движение экстренного транспорта
Припаркованные автомобили на обочине. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе официально открыли некоторые пляжи для посещения, поэтому с наступлением выходных одесситы сломя голову отправились на море. Это привело к транспортному коллапсу из-за хаотичной парковки у морского побережья, что затрудняет движение транспорта экстренных служб к пострадавшим.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области.

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Медики просят автолюбителей, которые паркуются у пляжей соблюдать правила дорожного движения и правила парковки, чтобы не препятствовать проезду экстренных служб к пострадавшим.

"К сожалению, из-за большого наплыва отдыхающих дороги к пляжам очень загружены и автомобили быстрой, даже с проблесковыми маячками и громкоговорителями, тяжело пробираются через пробки. В случаях утопления или тяжелой травмы драгоценные минуты, которые тратятся на проезд между небрежно припаркованными автомобилями, могут стоить кого-то жизнь", — говорится в сообщении.

Также посетителей пляжей предостерегают соблюдать правила поведения на воде и в случае возникновения проблем обратиться к специалистам.

Правила поведения на пляже

  • Разрешено пребывание с 08:00 до 20:00.
  • Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2 баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), за пределами зон для купания пребывания людей запрещено.
  • На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых заборов от взрывоопасных предметов.
  • При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Напомним, пока столбики термометра местами показывают до +45 градусов, одесситы от жары спасаются на море. Температура водоема сегодня бьет все рекорды.

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