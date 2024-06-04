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Одесити зможуть безкоштовно проїхати до пляжу — у Фонтанці знесли незаконний шлагбаум

4 червня 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В селі Фонтанка знесли незконний шлагбаум
На Одещині знесли незаконний шлагбаум. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В с. Фонтанка власник шлагбауму вимагав гроші з відпочиваючих за можливість проїхати ділянкою дороги, а тариф був погодинний. Проте простояла його незаконна споруда недовго — небайдужі одесити знесли шлагбаум та забезпечили вільний проїзд до пляжу

Про це повідомляють користувачі соцмереж. 
 

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Незаконний шлагбаум 

В с. Фонтанка що на Одещині був встановлений незаконний шлагбаум на ділянці, якою пролягає дорога місцевого призначення. Тим самим одеситам та гостям перекрили доступ до моря — неможливо було проїхати до зони відпочинку, тому доводилось купляти паркувальні талони. Відомо, тариф складав тариф 30 гривень за 1 годину, а до 25 хвилин — безкоштовно. 

Незаконний шлагбаум на Одещині загородив проїзд
Паркувальний талон. Фото: Дем'ян Ганул

Це викликало хвилю обурення серед місцевих, тож люди вийшли на протест з вимогою прибрати споруду, що і сталося. Будку разом із незаконним шлагбаумом знесли — тепер бажаючі відпочити можуть вільно проїхати до пляжу.

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Ми писали, що найближчими днями в Одеському регіоні буде підписано розпорядження про відкриття 20 пляжів для відвідування. Наразі йде обстеження на вибухонебезпечні предмети зон відпочинку. 

А ось на пляжах, які перебувають в оренді, всі функції щодо безпеки відпочивальників покладаються на орендаря. Тобто саме підприємець має гарантувати наявність укриттів та систем сповіщень, аби одесити та гості міста почувалися безпечно та комфортно. 

Ми також писали, що найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані закрили для відвідувачів. Проїзд обмежили всім для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками.

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