В селе Фонтанка снесли нескончаемый шлагбаум

В Одесской области снесли незаконный шлагбаум. Фото: скриншот

В с. Фонтанка владелец шлагбаума требовал деньги с отдыхающих за возможность проехать по участку дороги, а тариф был почасовой. Однако простояла его незаконная постройка недолго — неравнодушные одесситы снесли шлагбаум и обеспечили свободный проезд на пляж.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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В с. Фонтанка на Одесчине был установлен незаконный шлагбаум на участке, которым пролегает дорога местного назначения. Таким образом одесситам и гостям перекрыли доступ к морю — невозможно было проехать в зону отдыха, поэтому приходилось покупать парковочные талоны. Известно, что тариф составлял тариф 30 гривен за 1 час, а до 25 минут — бесплатно.

Парковочный талон. Фото: Демьян Ганул

Это вызвало волну возмущения среди местных, поэтому люди вышли на протест с требованием убрать сооружение, что и произошло. Будку вместе с незаконным шлагбаумом снесли – теперь желающие отдохнуть могут свободно проехать к пляжу.

Курортный сезон в Одесской области

Мы писали, что в ближайшие дни в Одесском регионе будет подписано распоряжение об открытии 20 пляжей для посещения. В настоящее время идет обследование на взрывоопасные предметы зон отдыха.

А вот на пляжах, которые находятся в аренде, все функции безопасности отдыхающих возлагаются на арендатора. То есть, именно предприниматель должен гарантировать наличие укрытий и систем уведомлений, чтобы одесситы и гости города чувствовали себя безопасно и комфортно.

Мы также писали, что наибольшую бесплатную стоянку у моря на Фонтане закрыли для посетителей. Проезд ограничили для автомобилей, а зону отгородили бетонными блоками.