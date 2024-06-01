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В Одесі та області планують відкрити пляжі для відпочинку — подробиці

1 червня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі та області планують відкрити пляжі для відпочинку — подробиці
Хлопчик грається у піску. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Найближчими днями в Одеському регіоні буде підписано розпорядження про відкриття 20 пляжів для відвідування. Наразі йде обстеження на вибухонебезпечні предмети зон відпочинку. 

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в етері телемарафону "Єдині новини" 1 червня.

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Де саме відкриють пляжі

Олег Кіпер зазначив, що серед пляжів, які планується відкрити, розглядається й один пляж в Ізмаїльському районі. проте, за його словами все ж таки найбільше локацій буде саме в Одесі та районі. Це пов’язано з наявністю у місті більшої кількості можливостей для створення безпечних умов для відвідувачів.

"Людей не стримати, люди хочуть прийти, отримати натуральний живий природній вітамін", — пояснив Кіпер.

Скільки пляжів відкривали торік 

Голова ОВА також нагадав, що торік у серпні було відкрито шість пляжів після перевірки їхньої безпеки. Ці пляжі були доступні для відвідувачів завдяки дотриманню всіх необхідних умов безпеки.

"Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувались на вибухові пристрої та мали поруч бомбосховища. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо", — додав Кіпер. 

Нагадаємо, найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані закрили для відвідувачів. Проїзд обмежили всім для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками. 

літо
пляж
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Одеська ОДА
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