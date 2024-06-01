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В Одессе и области планируют открыть пляжи для отдыха — подробности

1 июня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе и области планируют открыть пляжи для отдыха — подробности
Мальчик играет в песке. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ближайшие дни в Одесском регионе будет подписано распоряжение об открытии 20 пляжей для посещения. В настоящее время идет обследование на взрывоопасные предметы зон отдыха.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона "Единые новости" 1 июня.

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Где именно откроют пляжи

Олег Кипер отметил, что среди планируемых пляжей рассматривается и один пляж в Измаильском районе. Однако, по его словам, все же больше всего локаций будет именно в Одессе и районе. Это связано с наличием в городе больше возможностей для создания безопасных условий для посетителей.

"Людей не сдержать, люди хотят прийти, получить натуральный живой природный витамин", — объяснил Кипер.

Сколько пляжей открывали в прошлом году

Глава ОВА также напомнил, что в августе прошлого года было открыто шесть пляжей после проверки их безопасности. Эти пляжи были доступны посетителям благодаря соблюдению всех необходимых условий безопасности.

"Это было немного, это было шесть пляжей, где были все соответствующие условия: обследовались на взрывные устройства и имели рядом бомбоубежища. Тогда выполнивших эту норму пляжей было шесть. Сегодня мы также над этим работаем", — добавил Кипер.

Напомним, самую бесплатную стоянку у моря на Фонтане закрыли для посетителей. Проезд ограничили для автомобилей, а зону отгородили бетонными блоками.

лето
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Одесская область
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