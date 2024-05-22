Курортний сезон в Одесі — підготовка пляжів триває повним ходом

Люди відпочивають в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Міська влада готується до відкриття курортного сезону в Одесі та вже зараз проводяться обстеження узбережжя. На пляжах працюють водолази, які очищують морське дно від небезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Підготовка до відкриття пляжів

Рішення, які пляжі цього року відкриють, а які ні, має ухвалити Одеська районна військова адміністрація. Поки що чіткого списку немає. На узбережжі проводяться підготовчі роботи, насамперед упор робиться на безпеку. Тому на муніципальних пляжах рятувальники вже перевірять дно та вилучають небезпечні предмети. Також розглядається питання щодо встановлення поблизу укриттів.

"Міська влада забезпечить обстеження морського дна, оповіщення про тривогу та інформування відпочивальників про наявність укриття поблизу. Також ми організуємо рятувальні пости на муніципальних пляжах", — зазначив Геннадій Труханов.

Щодо пляжів, які перебувають в оренді, то всі функції щодо безпеки відпочивальників покладаються на орендаря. Тобто саме підприємець має гарантувати наявність усього необхідного, зокрема укриттів та систем сповіщень, аби одесити та гості міста на його пляжі почувалися безпечно та комфортно.

Більше про туристичний сезон в Одесі

Ми писали раніше, що точна дата відкриття курортного сезону в Одесі залишається невизначеною, адже таке рішення залежить від ОВА. Але вже до міста починають навідуватись гості, а перші туристичні автобуси вийшли на свої маршрути.

Також журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи планують вони цього року поїхати на відпочинок. Адже три роки війни не пройшли повз мільйони людей, а прийти в норму може допомогти хороший відпочинок, тим паче і сезон уже настав.