Літо-2024: як одесити планують провести літню відпустку

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Тривоги, вибухи, зростання цін та загальна напруга... Стан українців сьогодні можна охарактеризувати одним словом — стрес. Три роки війни не пройшли повз мільйони людей. Прийти в норму може допомогти хороший відпочинок, тим більше і сезон уже настав.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи планують вони цього року поїхати на відпочинок.

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Не на часі

Війна змінила ставлення людей до багатьох аспектів, зокрема відпочинку. Якщо раніше обирали готелі за принципом, де найкраще харчування та максимальна близькість до моря, то зараз на першому місці безпека. Та й загалом сьогодні ситуація нестабільна і про поїздки на відпочинок замислюється дедалі менше одеситів.

"Я в декреті, тому не знаю, коли зможу планувати відпустку. Кудись їхати — не поїдемо. Дуже складне становище зараз в Україні, тому далеких планів на майбутнє не маємо. Максимум діти до бабусі в село поїдуть", — каже Каріна.

Каріна через декрет немає часу на відпочинок. Фото: Новини.LIVE

Також про відпочинок не мріє й Олександр, який вважає, що сьогодні найголовнішим є робота задля перемоги. А вже після неї можна подумати про відпочинок.

"Ні, не планую. Яка відпустка під час війни? Ми плануємо допомагати нашій армії, волонтерити та чекати найскорішої перемоги", — додає Олександр.

Олександр планує займатися волонтерством. Фото: Новини.LIVE

Немає часу на відпочинок

Але знайшлися й містяни, які із задоволенням поїхали б на відпочинок, аби розвантажитися. Проте немає часу через роботу та навчання. Для Ліни зараз краще що може бути — прогулянка рідним містом зі своїм коханим.

"Не планую відпустку. Немає часу через роботу. Та й взагалі для нас найбільший відпочинок — знаходитися в улюбленій Одесі", — зазначає Ліна.

Ліна з хлопцем зайняті роботою. Фото: Новини.LIVE

Дівчину підтримує й інший хлопець Денис, який навчається у морській академії, у якого замість літніх канікул очікується освітня практика. Через це навіть не буде часу відвідати рідних, які проживають поза межами Одеси.

"Мабуть, не буде у мене цього року відпустки. На літо планується практика у навчальному закладі", — з сумом наголошує Денис.

Денис готується до практики. Фото: Новини.LIVE

Потрібно відпочивати завжди

Варто зазначити, що не всі одесити зайняті щоденними справами — знайшлися також і люди, які не забувають про відпочинок навіть під час війни. Олена каже, що найголовнішим є те, аби відпустка була якісною та проведена з користю, тоді вона запамʼятається на все життя та надасть сил для подальшої роботи.

"Я тільки з відпустки приїхала, була у Карпатах. Ще літом хотіли би поїхати на устричну ферму в Одеській області", — підсумовує Олена.

Олена планує відпочинок в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Загалом одесити позитивно ставляться до відпустки під час війни, адже це дає змогу не лише відпочити, а й допомогти туристичному бізнесу, який переживає скрутні часи. Але й не варто забувати, що в країні війна і якою ціною дається цей відпочинок.