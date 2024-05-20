Лето-2024: как одесситы планируют провести летний отпуск

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Тревоги, взрывы, рост цен и общее напряжение... Состояние украинцев сегодня можно охарактеризовать одним словом — стресс. Три года войны не прошли мимо миллионов людей. Прийти в норму может помочь хороший отдых, тем более и сезон уже настал.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, планируют ли они в этом году уехать на отдых.

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Не ко времени

Война изменила отношение людей ко многим аспектам, включая отдых. Если раньше выбирали гостиницы по принципу, где лучшее питание и максимальная близость к морю, то сейчас на первом месте безопасность. Да и вообще ситуация нестабильная и о поездках на отдых задумывается все меньше одесситов.

"Я в декрете, поэтому не знаю, когда смогу планировать отпуск. Куда-то ехать — не поедем. Очень сложное положение сейчас в Украине, поэтому далеких планов на будущее нет. Максимум дети к бабушке в село поедут", — говорит Карина.

У Карины из-за декрета нет времени на отдых. Фото: Новини.LIVE

Также об отдыхе не мечтает и Александр, который считает, что сегодня главным является работа ради победы. А уже после нее можно подумать об отдыхе.

"Нет, не планирую. Какой отпуск во время войны? Мы планируем помогать нашей армии, волонтерить и ждать скорейшей победы", — добавляет Александр.

Александр планирует заниматься волонтерством. Фото: Новини.LIVE

Нет времени на отдых

Но нашлись и горожане, которые с удовольствием поехали бы на отдых, чтобы разгрузиться. Однако нет времени из-за работы и обучения. Для Лины сейчас лучше что может быть — прогулка по родному городу со своим любимым.

"Не планирую отпуск. Нет времени из-за работы. Да и вообще для нас самый большой отдых — находиться в любимой Одессе", — отмечает Лина.

Лина с парнем заняты работой. Фото: Новини.LIVE

Девушку поддерживает и другой парень Денис, обучающийся в морской академии, у которого вместо летних каникул ожидается образовательная практика. Поэтому даже не будет времени посетить родных, проживающих за пределами Одессы.

"Видимо, не будет у меня в этом году отпуска. На лето планируется практика в учебном заведении", — с грустью отмечает Денис.

Денис готовится к практике. Фото: Новини.LIVE

Нужно отдыхать всегда

Стоит отметить, что не все одесситы заняты ежедневными делами — нашлись и люди, которые не забывают об отдыхе даже во время войны. Елена говорит, что самое главное, чтобы отпуск был качественным и проведен с пользой, тогда он запомнится на всю жизнь и предоставит сил для дальнейшей работы.

"Я только из отпуска приехала, была в Карпатах. Еще летом хотели бы поехать на устричную ферму в Одесской области", — заключает Елена.

Елена планирует отдых в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

В общем, одесситы положительно относятся к отпуску во время войны, ведь это позволяет не только отдохнуть, но и помочь туристическому бизнесу, который переживает трудные времена. Но и не следует забывать, что в стране война и какой ценой дается этот отдых.