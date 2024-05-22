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Курортный сезон в Одессе — подготовка пляжей продолжается полным ходом

22 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Курортный сезон в Одессе — подготовка пляжей продолжается полным ходом
Люди отдыхают в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Городские власти готовятся к открытию курортного сезона в Одессе и уже сейчас проводятся обследования побережья. На пляжах работают водолазы, очищающие морское дно от опасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Подготовка к открытию пляжей

Решение, какие пляжи в этом году откроют, а какие нет, должна принять Одесская районная военная администрация. Пока четкого списка нет. На побережье проводятся подготовительные работы и прежде всего упор делается на безопасность. Поэтому на муниципальных пляжах спасатели уже проверят дно и изымают опасные предметы. Также рассматривается вопрос по установке вблизи укрытий.

"Городские власти обеспечат обследование морского дна, оповещения о тревоге и информировании отдыхающих о наличии укрытия поблизости. Также мы организуем спасательные посты на муниципальных пляжах", — отметил Геннадий Труханов.

Что касается пляжей, которые находятся в аренде, то все функции безопасности отдыхающих возлагаются на арендатора. То есть именно предприниматель должен гарантировать наличие всего необходимого, в частности укрытий и систем уведомлений, чтобы одесситы и гости города на пляже чувствовали себя безопасно и комфортно.

Больше о туристическом сезоне в Одессе

Мы писали ранее, точная дата открытия курортного сезона в Одессе остается неопределенной, ведь такое решение зависит от ОВА. Но уже в город начинают наведываться гости, а первые туристические автобусы вышли на свои маршруты.

Также журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, планируют ли они в этом году уехать на отдых. Ведь три года войны не прошли мимо миллионов людей, а прийти в норму может помочь хороший отдых, тем более и сезон уже настал.

Одесса
отдых
пляж
Геннадий Труханов
Одесская область
аренда
курорты
Одесская ОГА
Новости Одессы
мины
безопасность
укрытия

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