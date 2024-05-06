Одеса вже зустрічає гостей — Братчук про курортний сезон у регіоні

Екскурсії у місті Одеса. Фото: Новини.LIVE

В Одесі дата відкриття курортного сезону залишається невизначеною, адже таке рішення залежить від ОВА. Проте до міста вже починають навідуватись гості, а перші туристичні автобуси вийшли на свої маршрути.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.



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Не курортний сезон, а відпочинок

До повномасштабного вторгнення в Одесі відкривався курортний сезон завжди у перший день травня. Однак цьогоріч, за словами Сергія Братчука, жителів та гостей міста може чекати так званий "сезон відпочинку", що дозволить реабілітуватися українським Захисникам.

"За мирного часу курортний сезон в Одесі починався 1 травня, зараз йдеться саме про сезон відпочинку — можливість реабілітації в тому числі і нашим воїнам з їхніми родинами, які є на ротації. Все буде з огляду на безпекову ситуацію", — зазначив Сергій Братчук.

Він додав, що незважаючи на те, що офіційно ніхто сезон ще не відкривав — по місту їздять туристичні автобуси. Це свідчить про те, що Одеса вже радо зустрічає гостей з інших областей.

"Туристичні маленькі автобуси є по місту. Значить, люди є та є відповідний запит", — прокоментував Сергій Братчук.

Безпекова ситуація визначить відпочинок в Одесі

Як зазначив військовий, остаточне рішення щодо відкриття зон відпочинку для одеситів та гостей міста буде оголошено лише після ретельних перевірок. Інспектори районних ОВА мають оглянути прибережну смугу та пляжі регіону.

"Є досвід минулого року та розпорядження Одеської обласної військової адміністрації. Військове командування поставить крапку в цьому питанні. Коли усі питання будуть вирішені, то, я думаю, що й можливість відпочити у людей — буде. Безпека людей — найголовніше", — прокоментував Сергій Братчук.

Нагадаємо, що перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов повідомив, що необхідно для відкриття курортного сезону в Одеській області. Зокрема, у перевірці зон відпочинку будуть задіяні також представники ДСНС та вибухотехніки.



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