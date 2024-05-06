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Одесса уже встречает гостей — Братчук о курортном сезоне в регионе

6 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса уже встречает гостей — Братчук о курортном сезоне в регионе
Экскурсии в городе Одесса. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе дата открытия курортного сезона остается неопределенной, ведь решение зависит от ОВА. Однако в город уже начинают наведываться гости, а первые туристические автобусы вышли на свои маршруты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Не курортный сезон, а отдых

До полномасштабного вторжения в Одессе открывался курортный сезон всегда в первый день мая. Однако в этом году, по словам Сергея Братчука, жителей и гостей города может ожидать так называемый сезон отдыха, что позволит реабилитироваться украинским Защитникам.

"В мирное время курортный сезон в Одессе начинался 1 мая, сейчас речь идет именно о сезоне отдыха — возможности реабилитации в том числе и нашим воинам с их семьями, которые есть на ротации. Все будет учитывая ситуацию с безопасностью", — отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что, несмотря на то, что официально никто сезон еще не открывал — по городу ездят туристические автобусы. Это свидетельствует о том, что Одесса уже радушно встречает гостей из других областей.

"Туристические маленькие автобусы есть по городу. Значит, люди есть и есть соответствующий запрос", — прокомментировал Сергей Братчук.

Безопасная ситуация определит отдых в Одессе

Как отметил военный, окончательное решение по открытию зон отдыха для одесситов и гостей города будет объявлено только после тщательных проверок. Инспекторы районных ОВА должны осмотреть прибрежную полосу и пляжи региона.

"Есть опыт прошлого года и распоряжение Одесской областной военной администрации. Военное командование поставит точку в этом вопросе. Когда все вопросы будут решены, то, я думаю, что и возможность отдохнуть у людей будет. Безопасность людей — самое главное", — прокомментировал Сергей Братчук.

Напомним, что первый заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов сообщил, что необходимо для открытия курортного сезона в Одесской области. В частности, в проверке зон отдыха будут задействованы также представители ГСЧС и взрывотехники.
 

Также мы сообщали, что город Вилково, известный как украинская Венеция, готовится принять гостей и продемонстрировать красоту украинского Подунавья. Открытие туристического сезона здесь произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения.

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Новости Одессы
Сергей Братчук

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