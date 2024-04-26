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На Одещині вперше за період війни відкриють туристичні маршрути — де саме

26 квітня 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині вперше за період війни відкриють туристичні маршрути — де саме
У Вилковому відновлять туристичні маршрути. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Місто Вилково, відоме як українська Венеція, готується прийняти гостей та продемонструвати красу українського Подунав'я. Відкриття туристичного сезону тут станеться вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.

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Для роботи баз відпочинку на Одещині голова ОВА Олег Кіпер та Командувач ОК "Південь" Геннадій Шаповалов повинні підписати спільний наказ. Такий документ визначить основні умови для роботи баз відпочинку та введе необхідні обмеження. 

"Орієнтуючись на ті обмеження, що нададуть військові, будуть відкриватися бази відпочинку у Вилківській громаді", — зазначив Голова Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев

Він також повідомив, що підписання наказу станеться найближчим часом. В свою чергу, Голова Вилківської громади Матвій Іванов додав, що зараз майже сотня баз відпочинку готова працювати з урахуванням обмежень, встановлених військовими.
 

У Вилковому відновлять туристичні прогулянки по Дунаю
Прогулянки по Дунаю знову проводитимуться. Фото: УНІАН

Туристичні маршрути

Щодо екскурсійних маршрутів , то їх вже погоджено з туристичними операторами. Серед пропозицій — прогулянки по місту Вилкове, подорожі каналом до острова Єрмаков та маршрути навколо міста.

"Туристичний маршрут матиме доволі вузький формат, але його все ж таки дозволять запустити. Ймовірно, прогулянка по Дунаю співпадатиме з акваторією, де працюють наразі рибалки", — прокоментував Родіон Абашев.
 

Вилково - украинский город на воде / фото УНИАН (Виктор Ковальчук)
У Вилковому знов почнуть проводити екскурсії. Фото: УНІАН

Ми також писали, що до старту чергового курортного сезону в Одесі залишилися лічені дні. Проте через війну туризм зменшується через загрозу обстрілів та мінну небезпека. Яким буде цьогорічний курортний сезон в Одесі  журналісти Новини.LIVE поговорили з директором департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іваном Ліптугою.

Одеса
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Новини Одеси
Олег Кіпер

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