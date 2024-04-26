В Одесской области впервые за период войны откроют туристические маршруты — где именно

В Вилково возобновят туристические маршруты. Фото: Новини.LIVE

Город Вилково, известный как украинская Венеция, готовится принять гостей и продемонстрировать красоту украинского Подунавья. Открытие туристического сезона здесь произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил глава Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.

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Для работы баз отдыха в Одесской области председатель ОВА Олег Кипер и Командующий ОК "Юг" Геннадий Шаповалов должны подписать общий приказ. Такой документ определит основные условия работы баз отдыха и введет необходимые ограничения.

"Ориентируясь на ограничения, которые предоставят военные, будут открываться базы отдыха в Вилковской общине", — отметил Председатель Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.

Он также сообщил, что подписание приказа состоится в ближайшее время. В свою очередь, председатель Вилковской общины Матвей Иванов добавил, что сейчас почти сотня баз отдыха готова работать с учетом ограничений, установленных военными.

Прогулки по Дунаю снова будут проводиться. Фото: УНИАН

Туристические маршруты

Что касается экскурсионных маршрутов, то они уже согласованы с туристическими операторами. Среди предложений — прогулки по городу Вилково, путешествия по острову Ермаков и маршруты вокруг города.

"Туристический маршрут будет достаточно узкий формат, но его все же позволят запустить. Вероятно, прогулка по Дунаю будет совпадать с акваторией, где работают рыбаки", — прокомментировал Родион Абашев.

В Вилковом снова начнут проводить экскурсии. Фото: УНИАН

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