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В Одесской области впервые за период войны откроют туристические маршруты — где именно

26 апреля 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области впервые за период войны откроют туристические маршруты — где именно
В Вилково возобновят туристические маршруты. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Город Вилково, известный как украинская Венеция, готовится принять гостей и продемонстрировать красоту украинского Подунавья. Открытие туристического сезона здесь произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил глава Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.

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Для работы баз отдыха в Одесской области председатель ОВА Олег Кипер и Командующий ОК "Юг" Геннадий Шаповалов должны подписать общий приказ. Такой документ определит основные условия работы баз отдыха и введет необходимые ограничения.

"Ориентируясь на ограничения, которые предоставят военные, будут открываться базы отдыха в Вилковской общине", — отметил Председатель Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.

Он также сообщил, что подписание приказа состоится в ближайшее время. В свою очередь, председатель Вилковской общины Матвей Иванов добавил, что сейчас почти сотня баз отдыха готова работать с учетом ограничений, установленных военными.

В Вилково возобновят туристические прогулки по Дунаю
Прогулки по Дунаю снова будут проводиться. Фото: УНИАН

Туристические маршруты

Что касается экскурсионных маршрутов, то они уже согласованы с туристическими операторами. Среди предложений — прогулки по городу Вилково, путешествия по острову Ермаков и маршруты вокруг города.

"Туристический маршрут будет достаточно узкий формат, но его все же позволят запустить. Вероятно, прогулка по Дунаю будет совпадать с акваторией, где работают рыбаки", — прокомментировал Родион Абашев.

Вилково – украинский огород на воде / фото УНИАН (Виктор Ковальчук)
В Вилковом снова начнут проводить экскурсии. Фото: УНИАН

Мы также писали, что до старта очередного курортного сезона в Одессе остались считанные дни. Однако из-за войны туризм уменьшается из-за угрозы обстрелов и минной опасности. Каким будет нынешний курортный сезон в Одессе журналисты Новини.LIVE поговорили с директором департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иваном Липтугой.

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