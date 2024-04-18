Пляжі в Одесі 2024: коли відкриття сезону, чи будуть працювати

Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE

До старту чергового курортного сезону в Одесі залишилися лічені дні, ось тільки він знову пройде під обстрілами з боку Російської Федераці. Та й мінну небезпеку ніхто не скасовує. Яким буде цьогорічний туристичний сезон та наскільки місто готове до приїзду відпочивальників?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з директором департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іваном Ліптугою.

Читайте також:

Туристичний сезон під час війни

Вже третій рік Одеса відкриватиме туристичний сезон у стані повномасштабної війни. Наразі закордонних туристів майже немає, тож у місті в основному внутрішні туристи. Кількість відпочивальників у нашому місті стала на порядок меншою ще під час окупації Криму та Донбасу у 2014 році. Також ситуація ускладнилася у часи пандемії коронавірусу, але сьогодні галузь оговтується в реаліях сучасності.

"Ми з такими проблемами стикаємося вже не перший рік, але дійсно останні чотири роки — під час пандемії та після повномасштабного вторгнення — туризм міжнародний зупинився. Але, все ж таки, зберігається внутрішній туризм, і така тенденція у всіх неокупованих регіонах України", — каже директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга.

Директор департаменту культури Іван Ліптуга. Фото: Новини.LIVE

Зараз туризм зменшується ще й через загрозу обстрілів, а також через мінну небезпеку. Безпека — одна з головних складових туристичної сфери, а сьогодні її гарантувати ніхто не може.

"В Одесі завжди переважав сезонний туризм, сюди приїжджали переважно на море влітку. І в нас завжди високий сезон починався у червні та закінчувався у середині вересня. У всі інші місяці завантаженість курортного міста була не такою високою", — додає Іван Ліптуга.

Відкриття пляжів

Для початку туристичного сезону Одеса має бути повністю готова до нього як щодо обслуговування, так і безпеки. Сезон розпочнеться та пляжі відкриються, якщо не буде катастроф, як із підривом Каховської ГЕС.

"Пляжі мають бути відкритими на початку червня. І зараз, звичайно, є питання і щодо персоналу, щоб якісно обслуговувати клієнтів. Треба робити висновки з того, що відбувається в країні, і туристичний сезон має бути. Ми не можемо обіцяти, яким саме, і планувати точно не будемо", — наголошує голова департаменту культури.

Директор департаменту культури про відкриття пляжів. Фото: Новини.LIVE

Крім того, наразі триває перевірка узбережжя та підготовка пляжів. Сьогодні Одеса розпочинає курортний сезон, майже не маючи конкурентів через окупацію більшої частини регіонів для відпочинку.

"Якщо раніше українці могли подорожувати на два моря — Чорне та Азовське, сьогодні такого немає через російську окупацію. Навіть частина Одеської області є закритою для відвідувань, неможливо приїхати до Грибівки або Затоки, бо є певні загрози. Тому місто завантажене повністю, і нам треба підготуватися, бо коли є overtourism, немає можливості обслужити всіх на 100%", — зазначає чиновник.

Як заохотити туристів

Одеса має унікальне географічне розташування, каже Ліптуга. У міста є вихід до Чорного моря, що вже вважається заохоченням для туристів.

"Сам бренд Одеси — він працює "за Одесу", і люди їдуть сюди, щоб відчути унікальну атмосферу мультикультурності наших заходів та подивитися на місто влітку", — зазначає посадовець.

Посадовець про заохочення туристів. Фото: Новини.LIVE

У нас є на що подивитися не лише у місті, а й в області. Правда, не до всіх місць сьогодні відкрито проїзд з точки зору безпеки, але все ж таки деякі з них можуть бути доступні туристам, і це дуже важливо.

"У нас є запит від військової адміністрації надати безпечні та інклюзивні маршрути. Наше управління туризму їх вже готує, у травні вони будуть презентовані", — наголошує Іван Ліптуга.

Важливим фактором заохочення туристів є й наявність бомбосховища у готелях або громадських місцях. Адже заклади, які обслуговують людей, не можуть працювати, якщо у них немає укриттів або інструкції для клієнтів, де знайти найближче укриття. Крім того, у разі необхідності сховищем може слугувати підземний паркінг з відповідним дозволом від ДСНС.

Шлях до укриття. Фото: Новини.LIVE

Збитки під час війни

За словами директора департаменту культури, зараз важко сказати, скільки Одеса заробляла від туризму. Офіційні дані можна отримати від туристичного збору, який до війни становив 13 мільйонів гривень, а у 2022 році впав до чотирьох. Водночас вже у 2023 виріс до семи мільйонів.

"Туризм складається з багатьох галузей економіки. Якщо говорити саме про вʼїзний, то кількість закладів після початку війни зменшилася, але Одеса не окупована. Вона живе, тут мешкає багато людей. Це мільйонне місто, і воно саме багато споживає послуг туристичних, тому все працює", — каже посадовець.

Іван Ліптуга про збитки під час війни. Фото: Новини.LIVE

Найбільше станом на 2024 рік в туристичній галузі постраждав саме готельний бізнес, завантаження якого впало до 30%, що є фактично межею виживання. У той час, коли прибутковість має бути за рік у середньому понад 50%.

"Треба працювати над розширенням туристичного сезону, щоб люди приїжджали не тільки влітку на море. Для цього необхідні культурні заходи та інфраструктура. А в нас немає інфраструктури для масштабних подій. Звичайно, що під час війни інвестувати у це немає можливості, бо головне — перемога. Але це вимога подальшого розвитку міста: якщо не буде інфраструктури, ми так і залишимося сезонним туристичним містом. А це зменшує інвестиції", — наголошує Іван Ліптуга.

Як відновити туристичний бізнес

Туристична галузь в усьому світі перебуває у стані відродження після пандемії коронавірусу, яка вразила 75% цього бізнесу. Але відновлення відбувається навіть в Україні під час повномасштабної війни. Сьогодні показники вже відповідають даним 2019 року.

"У нас буде справжній туристичний бум, як тільки закінчиться війна. Безпека — це головний критерій. Коли не літають ракети над головами, люди розуміють, що можуть приїхати до Одеси. Нам є чим пишатися і до чого прагнути", — підсумував Іван Ліптуга.

Одеська міська рада. Фото: Новини.LIVE

Цьогорічний туристичний сезон в Одесі пройде з урахуванням досвіду двох попередніх воєнних років. Кількість туристів збільшується, а безпекові норми поліпшуються. Українці, подорожуючи та відпочиваючи, демонструють ворогу, що вони — незламні та їх не лякають ні ракети, ні вибухи.