Пляжи в Одессе 2024: когда открытие сезона, будут ли работать

Люди отдыхают у моря. Фото: Новини.LIVE

До старта очередного курортного сезона в Одессе остались считанные дни, вот только он снова пройдет под обстрелами со стороны Российской Федерации. Да и минную опасность никто не отменяет. Каким будет нынешний туристический сезон и насколько город готов к приезду отдыхающих?

Об этом журналисты Новини.LIVE побеседовали с директором департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иваном Липтугой.

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Туристический сезон во время войны

Уже третий год Одесса будет открывать туристический сезон в состоянии полномасштабной войны. Зарубежных туристов почти нет, поэтому в городе в основном внутренние туристы. Количество отдыхающих в нашем городе стало на порядок меньше еще во время оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году. Также ситуация осложнилась во времена пандемии коронавируса, но сегодня отрасль приходит в себя в реалиях современности.

"Мы с такими проблемами сталкиваемся уже не первый год, но действительно последние четыре года — во время пандемии и после полномасштабного вторжения — туризм международный остановился. Но, все же, сохраняется внутренний туризм, и такая тенденция — во всех неоккупированных регионах Украины", — говорит директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Иван Липтуга

Директор департамента культуры Иван Липтуга. Фото: Новини.LIVE

Сейчас туризм уменьшился еще из-за угрозы обстрелов, а также минной опасности. Безопасность — одна из главных составляющих туристической сферы, а сегодня ее гарантировать никто не может.

"В Одессе всегда преобладал сезонный туризм, сюда приезжали преимущественно на море летом. И у нас всегда высокий сезон начинался в июне и заканчивался в середине сентября. Во все остальные месяцы загруженность курортного города была не столь высокой", — добавляет Иван Липтуга.

Открытие пляжей

До начала туристического сезона Одесса должна быть полностью готова как относительно обслуживания, так и безопасности. Сезон начнется и пляжи откроются, если не будет катастроф, как с подрывом Каховской ГЭС.

"Пляжи должны быть открыты в начале июня. И сейчас, конечно, есть вопросы и по персоналу, чтобы качественно обслуживать клиентов. Надо делать выводы из происходящего в стране, и туристический сезон должен быть. Мы не можем обещать, каким именно, и планировать точно не будем", — отмечает глава департамента культуры.

Директор департамента культуры об открытии пляжей. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, сейчас идет проверка побережья и подготовка пляжей. Сегодня Одесса начинает курортный сезон, почти не имея конкурентов, из-за оккупации большей части регионов для отдыха.

"Если раньше украинцы могли путешествовать на два моря — Черное и Азовское, сегодня такого нет из-за российской оккупации. Даже часть Одесской области закрыта для посещений, невозможно приехать в Грибовку или Залив, потому что есть определенные угрозы. Поэтому город загружен полностью, и нам надо подготовиться, потому что когда есть overtourism, нет возможности обслужить всех на 100%", — отмечает чиновник.

Как поощрить туристов

Одесса имеет уникальное географическое расположение, говорит Липтуга. У города есть выход к Черному морю, что уже считается поощрением для туристов.

"Сам бренд Одессы — он работает "за Одессу", и люди едут сюда, чтобы ощутить уникальную атмосферу мультикультурности наших мероприятий и посмотреть на город летом", — отмечает чиновник.

Чиновник о поощрении туристов. Фото: Новини.LIVE

У нас есть что посмотреть не только в городе, но и в области. Правда, не ко всем местам сегодня открыт проезд с точки зрения безопасности, но все же некоторые из них могут быть доступны туристам, и это очень важно.

"У нас есть запрос от военной администрации предоставить безопасные и инклюзивные маршруты. Наше управление туризма их уже готовит, в мае они будут представлены", — отмечает Иван Липтуга.

Важным фактором поощрения туристов является наличие бомбоубежища в гостиницах или общественных местах. Ведь заведения, обслуживающие людей, не могут работать, если у них нет укрытий или инструкции для клиентов, где найти ближайшее укрытие. Кроме того, при необходимости хранилищем может служить подземный паркинг с соответствующим разрешением от ГСЧС.

Путь к укрытию. Фото: Новини.LIVE

Ущерб во время войны

По словам директора департамента культуры, сейчас сложно сказать, сколько Одесса зарабатывала от туризма. Официальные данные можно получить от туристического сбора, который до войны составлял 13 миллионов гривен, а в 2022 году упал до четырех. В то же время уже в 2023 году вырос до семи миллионов.

"Туризм состоит из многих отраслей экономики. Если говорить именно о въездном, то количество заведений после начала войны уменьшилось, но Одесса не оккупирована. Она живет, здесь живет много людей. Это миллионный город, и он сам много потребляет туристических услуг, поэтому все работает", – говорит чиновник.

Иван Липтуга об ущербе во время войны. Фото: Новини.LIVE

Больше всего по состоянию на 2024 год в туристической отрасли пострадал именно гостиничный бизнес, загрузка которого упала до 30%, что является пределом выживания. В то время когда доходность должна быть за год в среднем более 50%.

"Нужно работать над расширением туристического сезона, чтобы люди приезжали не только летом на море. Для этого необходимы культурные мероприятия и инфраструктура. А у нас нет инфраструктуры для масштабных событий. Конечно, во время войны инвестировать в это нет возможности, потому что главное — победа. Но это требование дальнейшего развития города: если не будет инфраструктуры, мы так и останемся сезонным туристическим городом. А это уменьшает инвестиции", — отмечает чиновник.

Как восстановить туристический бизнес

Туристическая отрасль во всем мире находится в состоянии возрождения после пандемии коронавируса, поразившей 75% этого бизнеса. Но восстановление происходит даже в Украине во время полномасштабной войны. Сегодня показатели уже соответствуют данным 2019 года.

"У нас будет настоящий туристический бум, как только закончится война. Безопасность — это главный критерий. Когда не летают ракеты над головами, люди понимают, что могут приехать в Одессу. Нам есть чем гордиться и к чему стремиться", — подытожил Иван Липтуга.

Одесский городской совет. Фото: Новини.LIVE

Нынешний туристический сезон в Одессе пройдет с учетом опыта двух предыдущих военных лет. Количество туристов увеличивается, а нормы безопасности улучшаются. Украинцы, путешествуя и отдыхая, демонстрируют врагу, что они несокрушимы и их не пугают ни ракеты, ни взрывы.