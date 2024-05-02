Відриття курортного сезону в Одесі — що для цього необхідно

Люди відпочівають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч Одеса готується до відкриття курортного сезону, однак його початок залишається під питанням через безпекову ситуацію. Остаточне рішення буде лише після ретельних перевірок.

Про це повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.



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Олександр Харлов зазначив, що є відповідне розпорядження голови Одеської ОВА Олега Кіпера, згідно з яким за два тижні інспектори районних ОВА — Ізмаїльської, Білгород-Дністровської та Одеської — мають перевірити прибрежну смугу. Окрім цього, інспекції підлягають також пляжі та зони відпочинку.

"Вони мають залучили комунальні підприємства, ДСНС, вибухотехників. За результатами цієї роботи буде наданий звіт та вже потім буде прийнято рішення про можливість та кількість тих зон відпочинку, які будуть відкрити жителям та гостям Одещини у цьому році", — прокоментував заступник очільника Одеської ОВА,

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