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Відриття курортного сезону в Одесі — що для цього необхідно

2 травня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відриття курортного сезону в Одесі — що для цього необхідно
Люди відпочівають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Цьогоріч Одеса готується до відкриття курортного сезону, однак його початок залишається під питанням через безпекову ситуацію. Остаточне рішення буде лише після ретельних перевірок.  

Про це повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов
 

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Олександр Харлов зазначив, що є відповідне розпорядження голови Одеської ОВА Олега Кіпера, згідно з яким за два тижні інспектори районних ОВА —  Ізмаїльської, Білгород-Дністровської та Одеської — мають перевірити прибрежну смугу. Окрім цього, інспекції підлягають також пляжі та зони відпочинку. 

"Вони мають залучили комунальні підприємства, ДСНС, вибухотехників. За результатами цієї роботи буде наданий звіт та вже потім буде прийнято рішення про можливість та кількість тих зон відпочинку, які будуть відкрити жителям та гостям Одещини у цьому році", — прокоментував заступник очільника Одеської ОВА,

Більше про можливості відпочинку на Одещині

Раніше ми повідомляли, що Чорне море та його узбережжя завжди були улюбленим місцем українців для відпочинку під час літньої відпустки. Однак внаслідок бойових дій та природних катастроф стан водойми значно змінився.  Про те, наскільки безпечно сьогодні купатися у Чорному морі, журналісти Новини.LIVE  дізналися в еколога Владислава Балінського. 

Також ми писали, що місто Вилково, відоме як українська Венеція, готується прийняти гостей та продемонструвати красу українського Подунав'я. Відкриття туристичного сезону тут станеться вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Одеса
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