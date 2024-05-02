Открытие курортного сезона в Одессе — что для этого необходимо

Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В этом году Одесса готовится к открытию курортного сезона, однако его начало остается под вопросом из-за ситуации безопасности. Окончательное решение будет только после тщательных проверок.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов.



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Александр Харлов отметил, что есть соответствующее распоряжение главы Одесской ОВА Олега Кипера, согласно которому через две недели инспекторы районных ОВА — Измаильской, Белгород-Днестровской и Одесской — должны проверить прибрежную полосу. Кроме того, инспекции подлежат также пляжи и зоны отдыха.

"Они должны привлечь коммунальные предприятия, ГСЧС, взрывотехников. По результатам этой работы будет предоставлен отчет и уже потом будет принято решение о возможности и количестве тех зон отдыха, которые будут открыть жителям и гостям Одесчины в этом году" , — прокомментировал замглавы Одесской ОВА.

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