Открытие курортного сезона в Одессе — что для этого необходимо
В этом году Одесса готовится к открытию курортного сезона, однако его начало остается под вопросом из-за ситуации безопасности. Окончательное решение будет только после тщательных проверок.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов.
Откроют ли курортный сезон
Александр Харлов отметил, что есть соответствующее распоряжение главы Одесской ОВА Олега Кипера, согласно которому через две недели инспекторы районных ОВА — Измаильской, Белгород-Днестровской и Одесской — должны проверить прибрежную полосу. Кроме того, инспекции подлежат также пляжи и зоны отдыха.
"Они должны привлечь коммунальные предприятия, ГСЧС, взрывотехников. По результатам этой работы будет предоставлен отчет и уже потом будет принято решение о возможности и количестве тех зон отдыха, которые будут открыть жителям и гостям Одесчины в этом году" , — прокомментировал замглавы Одесской ОВА.
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