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Открытие курортного сезона в Одессе — что для этого необходимо

2 мая 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Открытие курортного сезона в Одессе — что для этого необходимо
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В этом году Одесса готовится к открытию курортного сезона, однако его начало остается под вопросом из-за ситуации безопасности. Окончательное решение будет только после тщательных проверок.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов.
 

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Александр Харлов отметил, что есть соответствующее распоряжение главы Одесской ОВА Олега Кипера, согласно которому через две недели инспекторы районных ОВА — Измаильской, Белгород-Днестровской и Одесской — должны проверить прибрежную полосу. Кроме того, инспекции подлежат также пляжи и зоны отдыха.

"Они должны привлечь коммунальные предприятия, ГСЧС, взрывотехников. По результатам этой работы будет предоставлен отчет и уже потом будет принято решение о возможности и количестве тех зон отдыха, которые будут открыть жителям и гостям Одесчины в этом году" , — прокомментировал замглавы Одесской ОВА.

Больше о возможностях отдыха в Одесской области

Ранее мы сообщали, что Черное море и его побережье всегда были излюбленным местом для отдыха во время летнего отпуска. Однако в результате боевых действий и природных катастроф состояние водоема значительно изменилось. О том, как безопасно сегодня купаться в Черном море, журналисты Новини.LIVE  узнали у эколога Владислава Балинского.

Также мы писали, что город Вилково, известный как украинская Венеция, готовится принять гостей и продемонстрировать красоту украинского Подунавья. Открытие туристического сезона здесь произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения.

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