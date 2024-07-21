Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области демонтировали незаконный шлагбаум у моря — охранники пришли в ярость arrow

В Одесской области демонтировали незаконный шлагбаум у моря — охранники пришли в ярость

21 июля 2024 11:03
Верзилова Єлизавета - редактор
В Фонтанке в Одесской области выбросил скандал из-за незаконного шлагбаума к морю: видео
В Фонтанке демонтируют незаконную будку. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В селе Фонтанка, что в Одесской области, наконец-то снесли незаконную будку, владелец которой брал деньги с отдыхающих за проезд к пляжу и парковке. Однако охранной фирме, под наблюдением которой и была постройка, ее демонтаж не очень понравился — под горячую руку мужчин попала местная.

Об этом на своем Телеграмм-канале сообщил экснардеп Игорь Мосийчук.

Читайте также:

Будка в Фонтанке демонтирована

Незаконную будку в Фонтанке наконец-то снесли правоохранители, и теперь доступ к пляжу открыт. Оказалось, что охраняли частное сооружение сотрудники компании "Самсон", принадлежащей депутату Одесского областного совета Андрею Бабенко. Охранникам не очень понравилось, что шлагбаум решили демонтировать. Поэтому пока правоохранители сносили будки, мужчины в форме с шевронами напали на стоящую рядом женщину.

"На место прибыла полиция для демонтажа незаконных сооружений в соответствии с документами. Будучи этим очень возмущенные бойцы депутата Бабенко напали на стоящую рядом женщину!" — написал Игорь Мосийчук.

Незаконный шлагбаум в Фонтанке

В начале июня активисты уже сносили это незаконное сооружение. Шлагбаум был установлен на дороге местного назначения, перекрывавшего доступ к зоне отдыха. Владелец требовал деньги с отдыхающих, установив тариф 30 гривен в час. Позже ее восстановили, но она простояла недолго.

В конце июня четверо мужчин в балаклавах и с помощью внедорожника снова ее снесли. Они прицепили "будку" к машине и оттащили на несколько десятков метров.

Мы также писали, что в Одессе закрыли для посетителей наибольшую бесплатную стоянку у моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками. Позже депутат горсовета объяснил, что дорогу к морю на 13-й станции Большого Фонтана в Одессе заблокировало общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Александрия "С" вполне законно.

Одесса драка скандал пляж нардепы Одесская область Новости Одессы охрана

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ