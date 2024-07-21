В Фонтанке в Одесской области выбросил скандал из-за незаконного шлагбаума к морю: видео

В Фонтанке демонтируют незаконную будку. Фото: скриншот

В селе Фонтанка, что в Одесской области, наконец-то снесли незаконную будку, владелец которой брал деньги с отдыхающих за проезд к пляжу и парковке. Однако охранной фирме, под наблюдением которой и была постройка, ее демонтаж не очень понравился — под горячую руку мужчин попала местная.

Об этом на своем Телеграмм-канале сообщил экснардеп Игорь Мосийчук.

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Незаконную будку в Фонтанке наконец-то снесли правоохранители, и теперь доступ к пляжу открыт. Оказалось, что охраняли частное сооружение сотрудники компании "Самсон", принадлежащей депутату Одесского областного совета Андрею Бабенко. Охранникам не очень понравилось, что шлагбаум решили демонтировать. Поэтому пока правоохранители сносили будки, мужчины в форме с шевронами напали на стоящую рядом женщину.

"На место прибыла полиция для демонтажа незаконных сооружений в соответствии с документами. Будучи этим очень возмущенные бойцы депутата Бабенко напали на стоящую рядом женщину!" — написал Игорь Мосийчук.

Незаконный шлагбаум в Фонтанке

В начале июня активисты уже сносили это незаконное сооружение. Шлагбаум был установлен на дороге местного назначения, перекрывавшего доступ к зоне отдыха. Владелец требовал деньги с отдыхающих, установив тариф 30 гривен в час. Позже ее восстановили, но она простояла недолго.

В конце июня четверо мужчин в балаклавах и с помощью внедорожника снова ее снесли. Они прицепили "будку" к машине и оттащили на несколько десятков метров.

Мы также писали, что в Одессе закрыли для посетителей наибольшую бесплатную стоянку у моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками. Позже депутат горсовета объяснил, что дорогу к морю на 13-й станции Большого Фонтана в Одессе заблокировало общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Александрия "С" вполне законно.