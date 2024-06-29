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Вчепили до машини та відтягнули — на Одещині вкотре знесли незаконний шлагбаум біля моря

29 червня 2024 10:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У селі Фонтанка на Одещині знесли незаконний шлагбаум
Чоловіки зносять незаконний шлагбаум у Фонтанці. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У селі Фонтанка, що на Одещині, небайдужі громадяни знову знесли незаконно установлений шлагбаум та "будку" охоронця біля нього. Власник за допомогою цієї споруди брав гроші з людей за проїзд до пляжу. 

Про це повідомляють соцмережі.

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На початку червня, активісти уже зносили цю незаконну споруду. Шлагбаум був установлений на дорозі місцевого призначення, який перекривав доступ до зони відпочинку. Власник вимагав гроші з відпочивальників, встановивши погодинний тариф: 30 гривень за годину. Пізніше її відновили, але вона простояла не довго. Сьогодні вранці, четверо чоловіків у балаклавах та за допомогою позашляховика знову її знесли. Вони вчепили "будку" до машини та відтягли на декілька десятків метрів. 

Більше про доступ до пляжів на Одещині

Нагадаємо, в Одесі закрили для відвідувачів найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані. Проїзд обмежили для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками. 

Пізніше депутат міськради пояснив, що дорогу до моря на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі заблокувало товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)  "Олександрія "С" та встановило там бетонні блоки. У міськраді зазначили, що дії підприємців є цілком законними та вони мають право на обмеження проїзду.

Додамо, що на деяких пляжах Одеси виявили високий рівень кишкової палички, що створює небезпеку для здоров'я відпочивальників. Так, наразі не рекомендується відвідувати низку центральних зон відпочинку міста, зокрема пляж в Аркадії.

Одеса
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пляж
Одеська область
Одеська ОДА
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