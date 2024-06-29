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Вцепили за машину и оттащили — на Одесчине снесли незаконный шлагбаум у моря

29 июня 2024 10:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В селе Фонтанка в Одесской области снесли незаконный шлагбаум
Мужчины сносят незаконный шлагбаум в Фонтанке. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В селе Фонтанка на Одесчине неравнодушные граждане снова снесли незаконно установленный шлагбаум и "будку" охранника возле него. Владелец с помощью этого сооружения брал деньги с людей за проезд к пляжу.

Об этом сообщают соцсети.

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В начале июня активисты уже сносили это незаконное сооружение. Шлагбаум был установлен на дороге местного назначения, перекрывающего доступ к зоне отдыха. Владелец требовал деньги с отдыхающих, установив почасовой тариф: 30 гривен в час. Позже ее восстановили, но она простояла недолго. Сегодня утром четверо мужчин в балаклавах и с помощью внедорожника снова ее снесли. Они прицепили "будку" к машине и оттащили на несколько десятков метров.

Больше о доступе к пляжам Одесчины

Напомним, в Одессе закрыли для посетителей самую большую бесплатную стоянку у моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками.

Позже депутат горсовета пояснил, что дорогу к морю на 13-й станции Большого Фонтана в Одессе заблокировало общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Александрия "С" и установило там бетонные блоки. В горсовете отметили, что действия предпринимателей вполне законны и они имеют право на ограничение проезда.

На некоторых пляжах Одессы обнаружили высокий уровень кишечной палочки, что создает опасность для здоровья отдыхающих. Да, пока не рекомендуется посещать ряд центральных зон отдыха города, в том числе пляж в Аркадии.

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