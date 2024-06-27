Кишкова паличка на пляжах Одеси: у мерії назвали список небезпечних місць

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

На деяких пляжах Одеси виявили високий рівень кишкової палички, що створює небезпеку для здоров'я відпочиваючих. Так, наразі не рекомендується відвідувати низку центральних зон відпочинку міста, зокрема пляж в Аркадії.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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Загроза для відпочиваючих

На пляжах "10-та станція Великого Фонтану", "Аркадія", "Ланжерон" та місці скидання стічних вод по вул. Дача Ковалевського фахівці виявили високий рівень кишкової палички. Чотири з п'яти проб морської води не відповідають нормам, тож купання там становить загрозу для здоров'я відвідувачів.

"Санітарно-епідеміологічна ситуація знаходиться під постійним контролем, проте відвідувачам пляжів рекомендується бути обережними та дотримуватися правил гігієни", — зазначають у міськраді.

Окрім цього, за останній тиждень на гострі кишкові інфекції захворіли 83 одесити, з яких 42,2% — діти. Більшість з них отруїлись через вживанням немитих овочів і фруктів, а також м'ясних і молочних продуктів.

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Ми писали, що журналісти Новини.LIVE побували на пляжі Caleton, що перший відкрився з початку курортного сезону. Сам пляж чистий, вода також прозора і тепла, так що нічого не заважає вашому відпочинку. На території є рятувальна вежа задля безпеки відпочиваючих.

Однак за шість місяців 2024 року у водоймах Одеської області загинули шестеро людей. Найчастіше трагедії траплялися через недотримання правил безпеки під час купання та перебування біля води. Рятувальники ДСНС закликають дотримуватися правил поведінки у воді та слідкувати за малими дітьми, які можуть заходити в море без батьків.