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На пляжах Одеси виявили кишкову паличку — де краще не купатися

27 червня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кишкова паличка на пляжах Одеси: у мерії назвали список небезпечних місць
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На деяких пляжах Одеси виявили високий рівень кишкової палички, що створює небезпеку для здоров'я відпочиваючих. Так, наразі не рекомендується відвідувати низку центральних зон відпочинку міста, зокрема пляж в Аркадії.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.  

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Загроза для відпочиваючих

На пляжах "10-та станція Великого Фонтану", "Аркадія", "Ланжерон" та місці скидання стічних вод по вул. Дача Ковалевського фахівці виявили високий рівень кишкової палички. Чотири з п'яти проб морської води не відповідають нормам, тож купання там становить загрозу для здоров'я відвідувачів.

"Санітарно-епідеміологічна ситуація знаходиться під постійним контролем, проте відвідувачам пляжів рекомендується бути обережними та дотримуватися правил гігієни", — зазначають у міськраді.

Окрім цього, за останній тиждень на гострі кишкові інфекції захворіли 83 одесити, з яких 42,2% — діти. Більшість з них отруїлись через вживанням немитих овочів і фруктів, а також м'ясних і молочних продуктів. 

Більше про пляжі Одеси

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE побували на пляжі Caleton, що перший відкрився з початку курортного сезону.  Сам пляж чистий, вода також прозора і тепла, так що нічого не заважає вашому відпочинку. На території є рятувальна вежа задля безпеки відпочиваючих. 

Однак за шість місяців 2024 року у водоймах Одеської області загинули шестеро людей. Найчастіше трагедії траплялися через недотримання правил безпеки під час купання та перебування біля води. Рятувальники ДСНС закликають дотримуватися правил поведінки у воді та слідкувати за малими дітьми, які можуть заходити в море без батьків.

Одеса
відпочинок
Чорне море
здоров'я
кишкова паличка
пляж
відпустка
Одеська область
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