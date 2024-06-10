Пляжний сезон в Одесі - інспекція першого відкритого місця для відпочинку

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Суперечки щодо доцільності відкриття курортного сезону в Одесі велися ще з березня місяця. З одного боку, були екологи, які запевняли, що море не встигло повністю очиститися після підриву Каховської ГЕС. З іншого — військові, котрим безпека людей понад усе, враховуючи постійні атаки з боку РФ. А з третього боку українці, яким потрібен відпочинок. В Одеській ОВА розуміли, що стримати людей все одно не вдасться, тому розробили критерій, де намагалися врахувати всі важливі моменти. Лише ті, хто відповідає вимогам, зможуть працювати цього року.

На першому офіційному пляжі побували з інспекцією журналісти Новини.LIVE.

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Майже середина червня, а в Одесі, можна сказати, лише стартує курортний сезон. Дозвіл приймати відпочивальників отримав пляж Caleton — це перша ластівка. В очікуванні поки ще 19, один з яких буде відкрито в Ізмаїлі, якщо комісія дасть добро.

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

При вході на перший офіційно відкритий пляж вас насамперед зустрічає прейскурант. Потрібно сказати, що ціни відносно такі самі, як і минулого року. Так що кожен зможе вибрати, що йому більше підходить по гаманцю.

Яка вартість:

Шезлонг — 300 гривень,

ліжко — 1 000 гривень,

шатер — 1 500 гривень

Щоправда, є і безкоштовні місця, де можна розташуватися на своїй підстилці та приймати сонячні ванни. Сам пляж чистий, вода також прозора і тепла, так що нічого не заважає вашому відпочинку. На території є рятувальна вежа, на якій стоїть рятувальник. Він будь-якої хвилини готовий прийти на допомогу в разі потреби. Крім цього, в їх обов'язки входить огляд морської гладі на випадок наближення небезпечних предметів, наприклад мін.

"Наші рятувальники знаходяться по всьому периметру пляжів. І, крім того, у нас є три вежі, на яких також завжди є черговий. Та охорона завжди долучається до патрулювання", — каже орендар пляжу Юрій Дегас.

Підприємець Юрій Дегас. Фото: Новини.LIVE

Рятувальник на вежі. Фото: Новини.LIVE

Не забули і про душові, де відпочивальники можуть після моря ополоснутися прісною водою. Роздягальні з туалетами також передбачені. У разі потреби є медпункт, де медпрацівник може надати першу допомогу, а за необхідності викликати карету швидкої.

Аптечка з медикаментами. Фото: Новини.LIVE

Безпека на першому місці

Головним фактором відкриття пляжів стала наявність укриттів. Адже останнім часом ворог збільшив кількість атак на місто саме балістичними ракетами, які долітають до Одеси за 3 хвилини. Тому наявність сховища неподалік зони відпочинку просто необхідна. Тут їх встановлено аж два.

"Ми маємо два укриття у випадку повітряної тривоги. Одне мобільне, а інше стаціонарне. Обидва знаходяться у 50 метрах від пляжу. У них є аптечка, генератор, вода, освітлення та місця для сидіння. Вони вміщують одночасно до 100 людей, тож місця вистачить кожному. Є ще багато місць, де можна сховатися: і за пандусами, і у медпункті та навіть у санвузлах — вони повністю зроблені з бетону", — наголошує Юрій Дегас.

Стаціонарне укриття. Фото: Новини.LIVE

Пляшка з водою в укритті. Фото: Новини.LIVE

Мобільне укриття. Фото: Новини.LIVE

Лише за два дні пляж вже встигли відвідати більше тисячі людей. Для комфорту відпочивальників на території грає музика, проте у разі тривоги всіх запрошують пройти в укриття.

"У нас є музика, але у разі тривоги ми робимо тихіше та оповіщуємо людей про небезпеку. Просимо пройти до укриття, але далі вже вибір за людьми. У суботу ось була тривога, і половина сховища була заповнена", — говорить орендар пляжу Caleton Юрій Дегас.

Люди відпочивають на узбережжі. Фото: Новини.LIVE

Інклюзивний пляж

Окремо слід наголосити, що поряд для людей з інвалідністю облаштована спеціальна зона з пандусами та ліфтами для комфортного відпочинку. Також для тих, хто пересувається на візку, є спуск прямо до моря.

"У нас є інклюзивна зона на пляжі. Сюди люді можуть як прийти самостійно, так і підʼїхати на спеціальних електрокарах. Зверху на стоянці є кнопка виклику персоналу, після чого водії піднімуться та заберуть відвідувачів", — розповідає Дегас.

Інклюзивний пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Реакція одеситів

Загалом люди задоволені відкриттям пляжів. Вони навіть самі жартують, що в одеситів є залежність від моря і воно їм необхідне протягом усього року. Саме такої думки Алла, яка в захваті від початку сезону

"Ми дуже задоволені, тому що це єдиний пляж, де є укриття. Ми з маленькою дитиною, тому для нас це ідеальний варіант. Ми ж одесити і не можемо без моря, бажано круглий рік. Пляжі необхідно відкривати, але щоб біля кожного було обовʼязково укриття. Це ж не важко", — розповідає Алла.

Одеситка Алла. Фото: Новини.LIVE

Інша одеситка також задоволена стартом сезону. Аліна розповідає, що їй дуже зручно приїжджати до моря з маленькою дитиною, яка купається та насолоджується теплими промінцями сонця, будуючи фігури з піску.

"Мені все подобається, вода дуже чиста. Зручно, що є поруч дитячий майданчик. Пляжі відкривати було необхідно, я задоволена цим. Бо якщо є хвилерізи та немає мін, дуже зручно відпочивати та трошки відволікатися", — зазначає Аліна.

Відвідувачка пляжу Аліна. Фото: Новини.LIVE

А ось Олександр вважає, що людям не можна забороняти доступ до моря, а навпаки зробити його безпечним. Що наразі і відбувається на багатьох пляжах.

"Я вже тут два роки відпочиваю. Ми більше нікуди не хочемо їздити, тільки сюди. Я інвалід, нам тут подобається. Ми раді, що пляжі все ж відкрили", — підсумовує Олександр.

Одесит Олександр. Фото: Новини.LIVE

Що ж, перший пляж в Одесі дійсно вселяє довіру, тут подбали не тільки про комфортний відпочинок, а й про безпеку. Головне у разі тривоги все ж таки не полінуватися і пройти в укриття, щоб зайвий раз не ризикувати не лише своїм здоров'ям, а й життям.