Пляжный сезон в Одессе – инспекция первого открытого места для отдыха

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Споры о целесообразности открытия курортного сезона в Одессе велись еще с марта месяца. С одной стороны, были экологи, уверявшие, что море не успело полностью очиститься после подрыва Каховской ГЭС. С другой — военные, для которых безопасность людей превыше всего с учетом постоянных атак со стороны РФ. А с третьей стороны, украинцы, которым нужен отдых. В Одесской ОВА понимали, что сдержать людей все равно не удастся, поэтому разработали критерий, где постарались учесть все важные моменты. Только те, кто отвечает требованиям, смогут работать в этом году.

На первом официальном пляже побывали с инспекцией журналисты Новини.LIVE

Читайте также:

Первый, но не единственный

Почти середина июня, а в Одессе, можно сказать, только стартует курортный сезон. Разрешение принимать отдыхающих получил пляж Caleton — это первая ласточка. В ожидании пока еще 19, один из которых будет открыт в Измаиле, если комиссия даст добро.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

При входе на первый официально открытый пляж вас первым делом встречает прейскурант. Надо сказать, что цены относительно такие же, как и в прошлом году. Так что каждый сможет выбрать, что ему больше подходит по кошельку.

Какая стоимость:

шезлонг — 300 гривен,

кровать — 1 000 гривен,

шатер — 1 500 гривен

Правда, есть и отведенные бесплатные места, где можно разместиться на своей подстилке и принимать солнечные ванны. Сам пляж чистый, вода также прозрачная и теплая, так что ничего не мешает вашему отдыху. На территории есть спасательная вышка, на которой стоит спасатель. Он в любую минуту готов прийти на помощь в случае необходимости. Кроме этого, в их обязанности входит осмотр морской глади на случай приближения опасных предметов, например, мин.

"Наши спасатели находятся по всему периметру пляжей. И, кроме того, у нас есть три вышки, на которых также всегда есть дежурный. Но охрана всегда приобщается к патрулированию", — говорит арендатор пляжа Юрий Дегас.

Предприниматель Юрий Дегас. Фото: Новини.LIVE

Спасатель на вышке. Фото: Новини.LIVE

Не забыли и о душевых, где отдыхающие могут после моря ополоснуться пресной водой. Раздевалки с туалетами также предусмотрены. В случае необходимости есть медпункт, где медработник может оказать первую помощь, а при необходимости вызвать карету скорой.

Аптечка с медикаментами. Фото: Новини.LIVE

Безопасность на первом месте

Главным фактором открытия пляжей стало наличие укрытий. Ведь в последнее время враг увеличил количество атак на город именно баллистическими ракетами, долетающими в Одессу за 3 минуты. Поэтому наличие укрытия недалеко от зоны отдыха просто необходимо. Здесь их установлено два.

"У нас есть два укрытия в случае воздушной тревоги. Одно мобильное, а другое стационарное. Оба находятся в 50 метрах от пляжа. В них есть аптечка, генератор, вода, освещение и места для сиденья. Они вмещают одновременно до 100 человек, поэтому места хватит каждому. Есть еще много мест, где можно спрятаться: и за пандусами, и в медпункте и даже в санузлах — они полностью сделаны из бетона", — отмечает Юрий Дегас.

Стационарное укрытие. Фото: Новини.LIVE

Бутылка с водой в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Мобильное укрытие. Фото: Новини.LIVE

Только за два дня пляж уже успели посетить более тысячи человек. Для комфорта отдыхающих на территории играет музыка, однако в случае тревоги всех приглашают пройти в укрытие.

"У нас есть музыка, но в случае тревоги мы делаем тише и оповещаем людей об опасности. Просим пройти в укрытие, но дальше уже выбор за людьми. В субботу вот была тревога, и половина укрытия была заполнена", — говорит арендатор пляжа Caleton Юрий Дегас.

Люди отдыхают на берегу. Фото: Новини.LIVE

Инклюзивный пляж

Отдельно следует отметить, что рядом для людей с инвалидностью обустроена специальная зона с пандусами и лифтами для комфортного отдыха. Также для тех, кто передвигается на коляске, есть спуск прямо к морю.

"У нас есть инклюзивная зона на пляже. Сюда люди могут как прийти самостоятельно, так и подъехать на специальных электрокарах. Сверху на стоянке есть кнопка вызова персонала, после чего водители поднимутся и заберут посетителей", — рассказывает Дегас.

Инклюзивный пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Реакция одесситов

В целом, люди довольны открытием пляжей. Они даже сами шутят, что у одесситов есть зависимость от моря и оно им необходимо в течение всего года. Именно такого мнения Алла, которая в восторге от начала сезона

"Мы очень довольны, потому что это единственный пляж, где есть укрытие. Мы с маленьким ребенком, поэтому для нас это идеальный вариант. Мы же одесситы и не можем без моря, желательно круглый год. Пляжи необходимо открывать, но чтобы возле каждого было обязательно укрытие. Это же нетрудно", — рассказывает Алла.

Одесситка Алла. Фото: Новини.LIVE

Другая одесситка также довольна стартом сезона. Алина рассказывает, что ей очень удобно приезжать к морю с маленьким ребенком, который купается и наслаждается теплыми лучами солнца, строя фигуры из песка.

"Мне все нравится, вода очень чистая. Удобно, что рядом есть детская площадка. Пляжи открывать было необходимо, я довольна этим. Потому что если есть волнорезы и нет мин, очень удобно отдыхать и немного отвлекаться", — отмечает Алина.

Посетительница пляжа Алина. Фото: Новини.LIVE

А вот Александр считает, что людям нельзя запрещать доступ к морю, а наоборот сделать его безопасным. Что и происходит на многих пляжах.

"Я уже здесь два года отдыхаю. Мы больше никуда не хотим ездить, только сюда. Я инвалид, нам здесь нравится. Мы рады, что пляжи все же открыли", — заключает Александр.

Одессит Александр. Фото: Новини.LIVE

Что ж, первый пляж в Одессе действительно внушает доверие, здесь позаботились не только о комфортном отдыхе, но и о безопасности. Главное в случае тревоги все же не полениться и пройти в укрытие, чтобы лишний раз не рисковать не только своим здоровьем, но и жизнью.