На водоймах Одещини потонуло шість людей — деталі

Рятувальниця проводить профілактичну бесіду. Фото: ДСНС

За шість місяців 2024 року на водних об'єктах Одеської області загинули шестеро людей. Найчастіше трагедії траплялися через недотримання правил безпеки під час купання та перебування біля води.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.

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"Попри сильний шторм, слизькі пірси та відсутність рятувальних постів на пляжах, люди продовжують нехтувати заходами безпеки", — повідомили рятувальники.

За даними ДСНС, більшість летальних випадків сталися через купання у нетверезому стані. Також є й випадки утоплення дітей через недогляд батьків за ними.

"Чому наші громадяни так недбало ставляться до безпеки, нам незрозуміло... Адже всім відомий факт — вода помилок не пробачає, вона може лишити вас найціннішого — життя! Будьте обережними, не випробовуйте свою долю, дотримуйтесь наших порад і бережіть один одного!" — закликають рятувальники.

Нагадаємо, в Болградському та Роздільнянському районах за два місяці утонули двоє хлопчиків: 7 та 10 років. За попередніми даними поліції, один хлопчик разом з друзями вирушив на велосипеді до водойми, але під час гри він послизнувся на плитах дамби та впав у воду. Він був на відпочинку з батьком, який його недогледів.

Додамо, в Одесі молоду дівчину змило хвилею з пірса у Чорне море, пошуки тіла тривали три дні. Потопельницею виявилась поліцейська з Рівного, яка приїхала в місто на відпочинок. Вона вирішила зробити фото на згадку про місто на пірсі одного з пляжів міста. Однак через великі хвилі поліцейська не втрималась на ногах та її затягнуло у води Чорного моря.