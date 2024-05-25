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На Одещині у ставку втопився малолітній хлопчик — подробиці

25 травня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині у ставку втопився малолітній хлопчик — подробиці
Ставок, в якому сталася трагедія. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Болградському районі на Одещині 7-річний хлопчик поліз у ставок купатися та загинув. Товариші, які були з ним, побоялися розказати про подію дорослим.  

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі трагедії

За попередніми даними поліції, хлопчик разом з друзями вирушив на велосипеді до водойми, але під час гри він послизнувся на плитах дамби та впав у воду. Товариші злякалися і втекли додому. Першим на сполох забив місцевий пастух, який виявив велосипед та дитяче взуття на березі. Почавши пошуки, місцеві мешканці разом із батьками знайшли тіло дитини. 

На Одещині у ставку втопився малолітній хлопчик — деталі - фото 1
Покинутий дитячий велосипед. Фото: Нацполіція

Яка причина смерті

Зовнішніх ознак насильства на тілі хлопця поліцейські не виявили. Попередньо причиною смерті дитини стало утоплення. Точну причину буде встановлено за результатами  судово-медичної експертизи. правоохоронці кажуть, що родина хлопчика у поле зору правоохоронців не потрапляла і за місцем мешкання характеризується позитивно. Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "нещасний випадок".

Інші нещасні випадки з дітьми

Нагадаємо, у запорізькому цирку двоє дітей, виконуючи гімнастичний номер, впали з триметрової висоти. Правоохоронні органи зараз встановлюють обставини цього нещасного випадку.

Також ми писали, що в Одесі стався нещасний випадок із 19-річним студентом військової академії. Молодик розбився під час навчань через те, що в нього не розкрився парашут.

Додамо, у Броварах Київської області в суботу, 11 травня, стався вибух. Внаслідок підриву гранати відомо про двох поранених.

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