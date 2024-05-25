На Одещині у ставку втопився малолітній хлопчик — подробиці
У Болградському районі на Одещині 7-річний хлопчик поліз у ставок купатися та загинув. Товариші, які були з ним, побоялися розказати про подію дорослим.
Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.
Деталі трагедії
За попередніми даними поліції, хлопчик разом з друзями вирушив на велосипеді до водойми, але під час гри він послизнувся на плитах дамби та впав у воду. Товариші злякалися і втекли додому. Першим на сполох забив місцевий пастух, який виявив велосипед та дитяче взуття на березі. Почавши пошуки, місцеві мешканці разом із батьками знайшли тіло дитини.
Яка причина смерті
Зовнішніх ознак насильства на тілі хлопця поліцейські не виявили. Попередньо причиною смерті дитини стало утоплення. Точну причину буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи. правоохоронці кажуть, що родина хлопчика у поле зору правоохоронців не потрапляла і за місцем мешкання характеризується позитивно. Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "нещасний випадок".
Інші нещасні випадки з дітьми
Нагадаємо, у запорізькому цирку двоє дітей, виконуючи гімнастичний номер, впали з триметрової висоти. Правоохоронні органи зараз встановлюють обставини цього нещасного випадку.
Також ми писали, що в Одесі стався нещасний випадок із 19-річним студентом військової академії. Молодик розбився під час навчань через те, що в нього не розкрився парашут.
Додамо, у Броварах Київської області в суботу, 11 травня, стався вибух. Внаслідок підриву гранати відомо про двох поранених.
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