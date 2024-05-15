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Студент Одеської військової академії загинув під час навчання, — ЗМІ

15 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Студент Одеської військової академії загинув під час навчання, — ЗМІ
В Одесі студент військової академії загинув під час навчань. Фото: ЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі стався нещасний випадок із 19-річним студентом військової академії. Молодик розбився під час навчань через те, що в нього не розкрився парашут.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Що сталось

Одесит навчався на факультеті підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій. За даними ЗМІ, під час занять зі стрибка з вертольоту стабілізуючий парашут студента застряг за огородженням рампи. Це стало причиною його розриву, натомість автоматично відкрився основний парашут. Та його стропи були заплутані, тому він не спрацював належним чином.

Молодик спробував активувати запасний парашут, проте не мав успіху. В результаті 19-річний курсант загинув.

Більше про Одеську військову академію

Ми раніше повідомляли, що колишній командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук обійняв посаду очільника Одеської військової академії. Він має за плечима багаторічний досвід у військовій справі та вважається одним із ключових фахівців з питань стратегічного управління в армії.

Також ми писали, що у Львівській області травмувався 25-річний хлопець, який невдало стрибнув з парашутом. Він перебував у вкрай важкому стані у реанімації, підключений до апарату ШВЛ.

Одеса
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