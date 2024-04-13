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Новий очільник Одеської військової академії — хто ним став

13 квітня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Новий очільник Одеської військової академії — хто ним став
Герой України Андрій Ковальчук. Фото: Одеська військова академія
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській військовій адміністрації змінилося керівництво — посаду нового очільника обійняв колишній Командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук. Він має за плечима багаторічний досвід у військовій справі та вважається одним із ключових фахівців з питань стратегічного управління в армії.

Про його призначення повідомляє пресслужба Одеської військової академії.

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Призначення нового керівництва

Стало відомо, що генерал-майорАндрій Ковальчук став новим очільником Одеської військової академії. Він обійняв цей пост після звільнення з посади Командувача оперативного командування "Південь".

"Призначення генерал-майора Андрія Ковальчука на посаду начальника Одеської військової академії є не лише важливою подією для самої академії, а й для всієї країни", — зазначили у повідомленні. 

Андрій Ковальчук — що відомо

Генерал-майор, Герой України Андрій Ковальчук, належить до покоління українських військових, які ніколи не служили у радянській армії. Чоловік закінчив із відзнакою Харківське гвардійське вище танкове командне училище, а військову службу розпочав на посаді командира взводу у 51-й механізованій дивізії.

У 2014 році Андрій Ковальчук керував обороною Луганського аеропорту, а у березні 2016 року його призначили начальником штабу Десантно-штурмових військ. До посади начальника Одеської військової академії, з 9 серпня 2021 року був командувачем ОК "Південь".

Нагадаємо, що 9 квітня стало відомо про те, Андрія Ковальчука звільнили з посади командувача ОК "Південь". Також змін зазнало і командування ОК "Захід", звідки теж був звільнений командувач Сергій Літвінов.

Також ми писали, що у військово-повітряних силах України представили нового речника роду військ. Наступником Юрія Ігната було обрано пресофіцера ОСУВ "Таврія" Іллю Євлаша.

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