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В ОК "Південь" і "Захід" нове командування — хто очолюватиме

9 квітня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В ОК "Південь" і "Захід" нове командування — хто очолюватиме
Військова форма українського бійця. Фото: depositphotos.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Героя України генерала Андрія Ковальчука звільнили з посади Командувача ОК "Південь". Також змін зазнало і командування ОК "Захід", звідки теж був звільнений Командувач Сергій Літвінов.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці в соцмережі. 

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Командуючого ОК "Південь" Андрія Ковальчука звільнили. За інформацією нардепа, генерал тепер очолюватиме Військову академію. Також звільнили командуючого ОК "Захід" Сергія Літвінова.

Проте наразі відомо, хто очолить підрозділи. А саме Командуючим ОК "Південь" призначили полковника Геннадія Шаповалова, колишнього комбріга 59й бригади. Командуючим ОК "Захід" призначили бригадного генерала Володимира Шведюка.

Що про них відомо

Геннадій Шаповалов був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад для американський сухопутних військ. 

Володимир Шведюк раніше служив в силах ТРО. Закінчив Національну академію оборони України, брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України.

Командуючим ОК "Захід" призначили бригадного генерала Володимира Шведюка. Раніше він служив в силах ТРО. Закінчив Національну академію оборони України, брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України.

Раніше ми повідомляли, що у військово-повітряних силах України представили нового речника роду військ. Наступником Юрія Ігната було обрано пресофіцера ОСУВ "Таврія" Іллю Євлаша.

Додамо, що Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

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