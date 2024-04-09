В ОК "Юг" и "Запад" новое командование — кто будет возглавлять

Военная форма украинского бойца. Фото: depositphotos

Героя Украины генерала Андрея Ковальчука уволили с должности командующего ОК "Юг". Также изменения претерпело и командование ОК "Запад", откуда тоже был уволен командующий Сергей Литвинов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в соцсети.

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Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука уволили. По информации нардепа, генерал будет теперь возглавлять Военную академию. Также уволили командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова.

Однако пока известно, кто возглавит подразделения. А именно командующим ОК "Юг" назначили полковника Геннадия Шаповалова, бывшего комбрига 59-й бригады. Командующим ОК "Запад" был назначен бригадный генерал Владимир Шведюк.

Что о них известно

Геннадий Шаповалов был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады. Он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав для американских сухопутных войск.

Владимир Шведюк раньше служил в силах ТРО. Окончил Национальную академию обороны Украины, принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Командующим ОК "Запад" был назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Раньше он служил в силах ТРО. Окончил Национальную академию обороны Украины, принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Ранее мы сообщали, что в военно-воздушных силах Украины представили нового представителя рода войск. Преемником Юрия Игната был избран пресс-офицер ОВСУ "Таврия" Илья Евлаш.



Добавим, что Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.