Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В ОК "Юг" и "Запад" новое командование — кто будет возглавлять arrow

В ОК "Юг" и "Запад" новое командование — кто будет возглавлять

9 апреля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В ОК "Юг" и "Запад" новое командование — кто будет возглавлять
Военная форма украинского бойца. Фото: depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Героя Украины генерала Андрея Ковальчука уволили с должности командующего ОК "Юг". Также изменения претерпело и командование ОК "Запад", откуда тоже был уволен командующий Сергей Литвинов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в соцсети.

Читайте также:

Изменения оперативного командования

Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука уволили. По информации нардепа, генерал будет теперь возглавлять Военную академию. Также уволили командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова.

Однако пока известно, кто возглавит подразделения. А именно командующим ОК "Юг" назначили полковника Геннадия Шаповалова, бывшего комбрига 59-й бригады. Командующим ОК "Запад" был назначен бригадный генерал Владимир Шведюк.

Что о них известно

Геннадий Шаповалов был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады. Он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав для американских сухопутных войск.

Владимир Шведюк раньше служил в силах ТРО. Окончил Национальную академию обороны Украины, принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Командующим ОК "Запад" был назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Раньше он служил в силах ТРО. Окончил Национальную академию обороны Украины, принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Ранее мы сообщали, что в военно-воздушных силах Украины представили нового представителя рода войск. Преемником Юрия Игната был избран пресс-офицер ОВСУ "Таврия" Илья Евлаш.

Добавим, что Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Одесса
армия
Одесская область
увольнение
Новости Одессы
командир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы